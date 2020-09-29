ABD'ye gitmek isteyen, Amerika 'da yaşamak ve çalışmak isteyen vatandaşlar için her sene Green Card başvurusu alınıyor. Kura ile Amerika'ya gidecek vatandaşlar tespit ediliyor ve bu vatandaşlar Amerika 'ya gitmeye hak kazanıyor. Peki Green Card nedir? Başvurusu ücretli mi? Şartlar nelerdir? Green Card başvurunuzu yaptınız ve sonucunu merak ediyorsunuz. Öncelikle green card başvuru sonuçları green card başvurusunu yaptığınız web sitesinde açıklanıyor ve genelde her yıl yaz dönemine doğru (Mayıs-Haziran gibi ) açıklanıyor. https://www.dvlottery.state.gov/ Web sitesinden başvuru sonucunu görebilirsiniz. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
Green Card başvuru tarihleri belli oldu mu?
2021 yılı yaklaşıyor. Yeni yılın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar, Green Card başvuru tarihlerini , başvuru şartlarını araştırmaya başladı.
GREEN CARD NEDİR?
Green Card İngilizce bir kelimedir. Türkçe karşılığı Yeşil Kart olan bu belge, Amerikan Hükümeti'nin 1990 yılınından beri göçmenlik vizesi DV Lottery adı altında her yıl bir defa yaptığı bir çekiliş ile, ABD vatandaşı olmayan yabancılara, eşlerine ve onların 21 yaş altı çocuklarına ömür boyu ABD'de yaşama, yerleşme ve çalışma hakkı sağlayan bir belgedir.
BAŞVURU ŞARTLARI
Green Card başvuru şartları şu şekildedir:
Türkiye' de doğmuş olmanız gerekmektedir. Gerekli görülen mesleki tecrübeye sahip olmanız ya da en az lise mezunu olmanız gerekir.
Green Card çekilişine resmi site üzerinden bireysel başvuru yapmak ücretsizdir. Sizden para talep edilmesi durumunda buna inanmayın.
Her başvuru sahibi, DV programının gerekliliği olan eğitim ve/veya meslek koşullarını aşağıdaki şekilde yerine getirmelidir:
En az lise veya dengi bir eğitim görmüş olmak, ki bu koşul 12 yıllık resmi ilk, orta ve lise eğitiminin başarılı bir şekilde tamamlanmış olmasını gerektirir; VEYA Son 5 (beş) yıl içinde en az (2) iki yıllık bir eğitim, deneyim veya uzmanlık gerektiren bir işte 2 (iki) yıllık bir iş deneyimine sahip olmak. Dışişleri Bakanlığı iş deneyiminin yeterliğini belirlemek için Birleşik Devletler Çalışma Bakanlığı'nın O*Net Online (https://www.onetonline.org) veri tabanını kullanacaktır.
EN UFAK HATADA...
İngilizce olan başvuru sisteminde yapacağınız en ufak bir hata diskalifiye olmanıza sebep olacaktır. Formların yanlış doldurulması sebebi ile her yıl Türkiye'den yapılan başvuruların yaklaşık %20 kadarı kabul edilmektedir. Form doldurma sırasında yapılan hatalar sebebi ile de bu sayının %30'u green card çekilişinde çıksa bile evrak tesliminde elenmektedir.
BAŞVURU EVRAKLARI
Green Card başvurusu yapmak için aşağıdaki evraklar gerekir:
Taranmış Nüfus cüzdanı fotokopisi
Dijital olarak çekilmiş ve kaydedilmiş biyometrik fotoğraf - Taranmış olmamalıdır (50X50 mm boyutlarında, güncel, arka fon beyaz, gözlüksüz)
Evliyseniz eşinizin ve varsa 21 yaşından küçük tüm çocuklarınızın dijital olarak çekilmiş ve kaydedilmiş biyometrik fotoğrafı - Taranmış olmamalıdır (50X50 mm boyutlarında, güncel, arka fon beyaz)
Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Anne ,baba ve çocukların bilgilerini içermelidir.)
İkametgah Belgesi
Mezuniyet Belgesi
BAŞVURU TARİHLERİ VE SAYFASI
Green Card başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Başvuru tarihleri açıklandığında ABD'ye gitmek isteyen adaylar, https://dvprogram.state.gov adresi üzerinden Green Card başvurusunu yapabilecekler.
Green Card Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
Green Card başvurunuzu yaptınız ve sonucunu merak ediyorsunuz. Öncelikle green card başvuru sonuçları green card başvurusunu yaptığınız web sitesinde açıklanıyor ve genelde her yıl yaz dönemine doğru (Mayıs-Haziran gibi ) açıklanıyor. https://www.dvlottery.state.gov/ Web sitesinden başvuru sonucunu görebilirsiniz.