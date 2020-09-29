BAŞVURU ŞARTLARI

Green Card başvuru şartları şu şekildedir:

Türkiye' de doğmuş olmanız gerekmektedir. Gerekli görülen mesleki tecrübeye sahip olmanız ya da en az lise mezunu olmanız gerekir.

Green Card çekilişine resmi site üzerinden bireysel başvuru yapmak ücretsizdir. Sizden para talep edilmesi durumunda buna inanmayın.

Her başvuru sahibi, DV programının gerekliliği olan eğitim ve/veya meslek koşullarını aşağıdaki şekilde yerine getirmelidir:

En az lise veya dengi bir eğitim görmüş olmak, ki bu koşul 12 yıllık resmi ilk, orta ve lise eğitiminin başarılı bir şekilde tamamlanmış olmasını gerektirir; VEYA  Son 5 (beş) yıl içinde en az (2) iki yıllık bir eğitim, deneyim veya uzmanlık gerektiren bir işte 2 (iki) yıllık bir iş deneyimine sahip olmak. Dışişleri Bakanlığı iş deneyiminin yeterliğini belirlemek için Birleşik Devletler Çalışma Bakanlığı'nın O*Net Online (https://www.onetonline.org) veri tabanını kullanacaktır.