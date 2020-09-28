Emekli olamayacak vatandaşlar için SGK'dan toplu para ödemesi açıklaması geldi. SGK'nın vatandaşlara sağlamış olduğu çok sayıda haktan bir tanesi de emekli olamayanlara toplu para iadesi. SGK'nın toplu para iadesi emekli olmak için gerekli şartları sağlayamamış ancak toplu para iadesi için aşağıda yer alan koşulları sağlayan vatandaşlara ödenir. İşte takvim.com.tr olarak bizlerde emekli vatandaşlara sağlanan bu ödemelere dair tüm esasları sizlerle paylaşıyoruz. Bu tür durumlarda ise vatandaşlara bazı haklar sunuluyor. Vatandaşların emekli olamamaları durumunda ve gerekli koşulları sağlamaları halinde o tarihe kadar ödemiş oldukları prim paralarını alma hakları bulunuyor. Kimler toplu prim iadesi alabilir? Başvuru nasıl yapılır? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
SGK'DAN EMEKLİ OLMAYAN VATANDAŞLARA TOPLU PARA ÖDEMESİ
SGK tarafından yapılan toplu para ödemesine ilişkin uygulanan mevzuatta, emekli olamayan ve toplu para iadesi almak isteyen vatandaşların öncelikle kendi işlerini yürütmüyor olmaları gerekiyor. Yani kendi işi olan yada sigortalı olarak bir yerde çalışan vatandaşlara toplu para iadesi yapılmıyor. Bunun dışında emekli olamayan vatandaşların yaş ve gün şartını sağlamış olmaları sadece prim eksikleri olması isteniyor. Erkeklerde 25 yıl çalışılmış olması, kadınlarda ise 20 çalışılmış olması koşulu bulunuyor.
SGK TOPLU PARA / PRİM İADESİ 2020
Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından yapılan toplu para iadesi emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT mağdurları için değil tam tersine yaşını doldurmuş olmasına rağmen emekli olmak için aranılan prim günü sayısını dolduramayan kişilere yönelik olarak yapılan bir işlemdir.
Örneğin 56 yaşında emekli olmaya hak kazanan bir kişi bu yaşını doldurmasına rağmen emeklilik için gereken 3 bin 600 prim gününü doldurmadıysa bu durumda o tarihe kadar ödemiş olduğu primlerin ücretini SGK'dan talep edebilmektedir.
İŞTE TOPLU PARA ALMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER
Ancak bazı durumlardan dolayı bazı vatandaşlar emeklilik için gerekli olan şartları sağlayamadıklarından dolayı emeklilik hakkı elde edemiyorlar.
Bu tür durumlarda ise vatandaşlara bazı haklar sunuluyor. Vatandaşların emekli olamamaları durumunda ve gerekli koşulları sağlamaları halinde o tarihe kadar ödemiş oldukları prim paralarını alma hakları bulunuyor. Yazılı başvuru yapılarak alınabilen bu prim iadesi için sağlanması gereken koşullar şunlar;
* İlk koşul; Emeklilik için gerekli olan yaş şartını tamamlamış olmak.
* Emekli yaşını ve sigortalılık süresini tamamlamasına rağmen; yeterli prim günü olmadığı için emekli olamayan vatandaşlar da toplu prim iadesi için başvuru yapabilirler.
* Toplu para almak için sigortalı olarak çalışmıyor olmak yada kendi işini yapmıyor olmak şartları bulunuyor.
Bu şartları sağlayan vatandaşlar başvurularını kendi şehirlerinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine başvurularını yapabilirler. Başvuru işlemleri şahsen ve yazılı dilekçe ile yapılıyor.
Prim iadesi başvurusu nasıl yapılır?
Ödenen primlere dair iade talebi mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya yapılır. Bu başvuru sırasında kişilerin dilekçe ile bizzat başvurusunu yapması gerekiyor. SGK yapılan başvuruyu inceler ve ardından şartların taşınması halinde geri ödeme nakit ve toplu olarak yapılabiliyor.
4A (SSK) bünyesinde sigortalandırılan vatandaşların 2008 yılından önce ödenen primlerini geri almaları mümkündür. Bu primler içinde kişilerin kendi ödediği primler ile işverenlerin primi yer alır. 2008 yılından sonra sigortalandırılan kişilere ise; yalnızca kendi işverenin ödediği primlerin iade edilmesi gerekir.
4B (BAĞ-KUR) bünyesinde sigortalandırılan vatandaşlar için hiçbir tarihe bakılmadan ödedikleri tüm primlerin geri alınması söz konusudur.
• Geriye dönük olarak prim ödenmesine imkan tanıyan askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmasına dair yapılan prim ödemeleri hiçbir şekilde iade edilmez.
• Geriye dönük prim ödemelerini kapsayan hakların yanı sıra çalışma sırasında sigortalılar için yapılan Genel Sağlık Sigortası primlerinin de sonraki dönemde geri ödenmesi mümkün değildir.
Toplu ödeme aldıktan sonra tekrardan emekli olabilme şansı doğuyor
Prim iadesi alan kişiler için emeklilik şansı tamamen ortadan kalkmış olmuyor. Vatandaşların tekrardan çalışmaya başlaması ya da prim ödemelerinin yapılması halinde emeklilik için yeni bir şans tanınıyor. Alınan prim ödemesinde "ihya" sisteminde devreye giriyor ve mevcut primlerin üzerine ekleniyor.
YAŞLILIK/ÖLÜM TOPTAN ÖDEMESİ
SGK'dan prim iadesini talep etmenin ikinci yolu ise emeklilik için yaş şartını doldurduğu halde ( 2008 öncesi işe girenlerde 60, 2008 sonrası işe girenlerde 65 yaş) sigortalının prim ödeme gün sayısı toplamının emekli maaşı bağlanması için yeterli olmaması halinde geçerlidir.
5510 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre yaşlılık toptan ödemesi, Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve bu Kanuna göre ilk defa 4/1-(c) bentleri kapsamında sigortalı olanlardan,
- Çalıştığı işten ayrılan, işyerini kapatan veya devreden,
- Yaş şartını (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş) doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan, sigortalılara yapılacaktır.
Bu durumda sigortalının emekli olma ihtimali olmadığından sigortalı adına yatırılan malullük yaşlılık ve ölüm sigortası priminin tamamı (bildirilen SPEK tutarının %20 si) sigortalıya talebi halinde toptan ödeme olarak verilmektedir.
Kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri toptan ödeme yoluyla ödenmeyecek ayrıca, sigortalının hizmet borçlanmaları da yaşlılık toptan ödemesine dahil edilmemektedir.
Burada sigortalıların ölümü halinde hak sahiplerine (eş-çocuk-anne-baba) ölüm toptan ödemesi yapılmaktadır. Sigortalının hak sahipliği şartlarını taşıyan eşine, çocuklarına, ana ve babasına hisseleri oranında verilecektir. Ölüm toptan ödemesi yapılabilmesi için, eş, çocuk, ana ve babaya ölüm aylığı bağlanmasında aranan şartların mutlaka yerine getirilmiş olması gerekmekte olup, bu şartları taşımayan hiçbir hak sahibine toptan ödeme yapılmayacaktır.