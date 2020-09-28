Ancak tek şart emeklilik borçlanması yapılacak ve ödeme tamamlandığında her ev hanımı emekli olabilecek. Toplu olarak yapılacak olan ödeme ile beraber tüm ev hanımları emekli olabilecek. Bu sayede diledikleri maaş ödemelerine sahip olabilecekler. Türkiye'de her emekli olmayan ev hanımı için bu imkan açıldı, ancak henüz netleşmiş bir durum değil.

Ev hanımlarının emekli olabilmesi için hangi şartlar gerekiyor?

2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar.

Kanun teklifi kabul edilirse 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımlarına emekli olma yolu açılıyor. Kanun teklifinde bu şartları sağlayan ev hanımları en az 7 bin 200 gün borçlanarak emekli olabilecek.