Milyonlarca memur, emekli işçiyi çok yakından ilgilendiriyor! Tüm bildiklerinizi unutun maaşınız 450 TL artar!

Milyonlarca memur, emekli işçiyi çok yakından ilgilendiren bir haber geldi. SGK, SSK, Bağkur, emekli sandığı, memur, emekli herkesi kapsıyor. Ağustos ayında her şey değişti. Askerlik borçlanması yaparken bunlara çok dikkat edin. Maaşınıza katkısı 450 liraya kadar çıkar. Malulen emeklilik şartları nelerdir? Emeklilik yaşı gelmeden SSK ve Bağ-kur primleri geri alınabilir mi? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yanıt verdi... İşçi, memur, emekli milyonlar bu sorulara yanıt arıyor.
03.02.1965 doğumluyum. 04 02 1985 tarihinde sigortalı çalıştım askere gideceğinden dolayı dondurdum borçsuz. Bu güne kadar toplamda 3710 günüm var. Daha ne kadar yatırımda emekli olabilirim,3600 den yararlanabilir miyim? Şimdide vereceğiniz bilgiden dolayı teşekkür ederim. Mustafa Durmaz
Sigortalılık başlangıcınıza istinaden 48 yaş 5225 prim günü şartlarına tabisiniz. Yaş şartınızı baya geçmişsiniz ancak prim günü eksiğiniz mevcut. 3600 prim günü ile yaştan emeklilik için 60 yaşını beklemeniz gerekecektir.
Merhaba,1.1.1968 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1.2.1993 Askerliğimi sigorta başlangıcımdan önce yaptım.9150 gün primim var. Normal şartlarda 1.1.2022 gözüküyor.4 ay askerlik yatırsam 1.1.2021'de emekli olabilir miyim? Mehmet Tepeli
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 54 yaş 5675 prim günü şartlarına göre tahsis talebinde bulunabilirsiniz. 71 Günlük askerlik borçlanması yapmanız halinde ise yaş şartınız 53'e prim gün şartınız ise 5600'e inmiş olacaktır.
Merhaba efendim, 92'den sigorta girişim var son 9 seneyi Bağ-Kur ödüyorum yaklaşık 8000 gün primim var 75 doğumluyum ne zaman emekli olabilirim? Sezgin Güven
Sigortalılık başlangıç tarihiniz 23.11.1992 tarihi ve öncesi ise 53 yaş, bu tarihten sonra ise 54 yaş 9000 prim günü şartıyla emeklilik tahsis talebinde bulunabilirsiniz.
Merhaba 20.05.1979 doğumluyum.%40 engelliyim. Sigorta girişim 2001 yılı ve 2649 gün prim günüm var nasıl emekli olabilirim yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Nurdan Kolgu
Engelli ya da malul durumu olan vatandaşlarımızda emeklilik için yaş şartı aranmamaktadır. Rapor oranınıza göre hizmet süresi ve prim gün şartına bakılmaktadır. Mevcut raporunuzla 19 yıl sigortalılık süresi 4240 prim günü şartıyla emekli olabilirsiniz.
Merhaba, 25.11.1972 doğumluyum. 01.08.1992 SGK giriş tarihimdir. Uzun vade gün sayım 6617. Emeklilik maaşımı hesaplattığımda bugün emekli olursam 3398 TL maaş alırım diye gözüküyor. Askerliğimi 18 ay erbaş olarak 1997-1998döneminde tamamladım. Askerliği borçlanmam maaşıma ne kadar katkı yapacaktır? Ne kadarını borçlanmam ve hangi tutardan borçlanmamı tavsiye edersiniz? Kıymetli cevabınızı bekler, şimdiden teşekkür ve saygılarımı sunarım.
Askerlik borçlanmanızın maaşınıza olan katkısını hesaplayabilmemiz için detaylı hizmet dökümünüz incelenerek hesaplama yapmamız gerekecektir. Ortalama bir rakam vermek adına, askerlik borçlanmanız 18 ay için 540 gün yapmaktadır, 540 günlük sürenin en düşük borçlanma tutarı ise 16 Bin 950 TL. Bu rakamlarda bir borçlanma yaparsanız aylığına ortalama katkısı 125 TL – 225 TL arasında olacaktır. 32 bin liralık bir borçlanma yaparsanız aylığınıza katkısı 275 TL – 450 TL arasında olacaktır. Primleriniz hep tavandan ödenmiş ise bu rakamlarda borçlanma yapmanız bağlanacak aylığa etkisi çok düşük olacaktır ve yalnızca prim gün sayısı kazandırmaktan öteye gitmeyecektir.
İyi günler. Ben 2018 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanarak bir üniversiteye asistan olarak atandım. Ancak güvenlik soruşturması nedeniyle üniversite yönetimi tarafından atamam iptal edildi. Bu konuda açtığım idari davayı kazandım ve mahkemeye kararıyla görevime başlayarak bu süreçteki maaş ve hak kaybımın iadesine karar verildi. Şimdi bana iade edilecek olan maaştan, üniversitede çalışamadığım süreçte özel sektörde çalışırken aldığım maaşın düşülerek ödeneceğini, sigorta konusunda herhangi bir işlem yapamayacaklarını ve performans ücreti alamayacağımı söylüyorlar. Ancak özel sektörde daha düşük maaş aldığım için primim daha azdı. Asgari ücret üzerinden hesaplandı. bu durum benim için tekrar bir hak kaybı olur mu? Nasıl bir çözüm yolu izleyebilirim. Ahmet T.
Kazanmış olduğunuz davaya istinaden ilgili kurumun size boşta geçen sürelerin ücretini ödeyip sigorta primlerinizi bildirmesi gerekir. İlgili kurum sizin dava sürecinde çalışıp çalışmadığınızı ve prim bildirilip bildirilmediğine bakması da yasal değildir. Böyle bir kesinti uygulaması da muvazaalıdır, kanuna aykırıdır. Olması gereken, sizin özel sektörde çalışıp çalışmadığınıza bakılmaksızın sigorta prim bildiriminizi ve ücret ödemelerinizi tam yapmasıdır. Dava süresince sizin başka işyerinde çalışmanız o kuruma sigorta ve ücret bildirimlerinde kesinti yapması hakkını tanımaz. O işyerinin bildirimleri onu, kurumun bildirimleri ise kurumu ilgilendirir. "Özel işyerinin ödediği ücreti, bildirdiği primleri düşerim" demek kanuna aykırıdır. Yani burada SGK'yı da zarara uğratması söz konusudur.
Merhaba, İyi calismalar.8 Eylül 1973 doğumluyum, Türkiye de ise giriş tarihim 1.5.1997. 5 ay çalıştım. Sonra aralık 1997 de Almanya ya geldim.2001 yılına kadar işçi olarak çalıştım. 2001 den beride ticaretle uğraşıyorum. Yeni çıkan yasa beni nasıl etkiledi ya da etkiledi mi? Ne zaman ve hangi kapsamda emekli olurum. 56 yas 5825 gün mü yoksa yeni yasaya göre mi emekli olurum? Türkiye de askerlik vazifemi yapmadım döviz askerlik hizmetinden faydalandım. Teşekkür ederim
Yurt dışı borçlanması ile emeklilik sistemi 2019 Ağustos ayı itibariyle değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik ile birlikte hem borçlanma tutarı arttırılmış hem de borçlanılacak süreler 4/a (SSK) yerine 4/b (Bağkur) kapsamında değerlendirilmektedir.
Eğer 2019 Ağustos ayı öncesinde yurtdışı borçlanması yapmadıysanız siz de bu kanun kapsamında sayılacaksınız. Artık Türkiye'ye döndüğünüzde yurtdışı borçlanmalarınız Bağkur kapsamında değerlendirilecek olup yaş şartınız değişmeksizin 5825 yerine 9000 prim günü ile emekli olacaksınız.
26.05.1995 Terhis, 18 ay askerlik süresi. Askerlikten sonra SGK girişi 25.10.1995 askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum?
Sigortalılık başlangıcınıza istinaden 55 yaş 5750 prim günü şartıyla tahsis talebinde bulunabilirsiniz. Askerlik borçlanması yapmak isterseniz ve 521 günlük borçlanma ile sigortalılık başlangıcınızı 23.05.1994 tarihine çekerseniz 54 yaş 5675 prim gün şartıyla tahsis talebinde bulunabilirsiniz. 521 Günlük askerlik borçlanmasının 2020 yılı içerisindeki toplam en düşük maliyeti 16.354,19 TL'dir.
Devlet hastanesinden engelli durumuna göre tüm vücut fonksiyon bozukluğu yüzde 37 verildi. SSK maluliyetimi ret edildi, ne yapmalıyım? Saygılarımla
Malulen ve engelli emekliliği için en az %40 oranında sağlık raporunuzun olması gerekmektedir. Bu raporlar çok hekimli onaya tabi olduğundan oranlarda oynama şansı pek olmuyor. Ancak yine de bir yanlışlık olduğunu ve rapor oranınızın daha fazla olması gerektiğini düşünüyor iseniz İl Sağlık Müdürlüğüne dilekçe vererek rapora itiraz edebilirsiniz. İtirazınız sonucu sizi tekrardan başka bir heyet hastanesine sevk sağlanacak ve raporunuz yeniden değerlendirilecektir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 01.01.1968 doğumluyum, işe giriş 01.01.1995. S.S.
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
Askerlik varsa en az 7.5 ay borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Emekli olabilmeniz için prim gün şartını tamamlayıp hangi yaşa tabi iseniz o tarihi beklemelisiniz.
■ 3 Mayıs 1969 doğum tarihim, SGK girişim 03.06.1997. Hasan SEZER
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 3 Mayıs 2026'da emekli olabilirsiniz.
Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilirsiniz.
■ 15.07.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum? Hamit Y.
3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir. 3600 gününüz varsa 15.07.2021 tarihini beklemelisiniz.
■ 28.11.1979 doğumluyum. 01.05.1998 sigorta girişim var. 1999'da askerliğimi 18 ay yaptım. 5500 günüm var. Sezgin Burak AYDIN
25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik tarihiniz sigorta girişinizden sonra olduğundan borçlanma yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez. 2023'te 25 yıl şartınız, 400 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanacak.
57 yaşınız 2036'da dolacağından, emeklilik tarihi 28.11.2023 olacaktır
KAYNAK: Gazetevatan