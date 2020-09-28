Milyonlarca memur, emekli işçiyi çok yakından ilgilendiriyor! Tüm bildiklerinizi unutun maaşınız 450 TL artar!



İyi günler. Ben 2018 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanarak bir üniversiteye asistan olarak atandım. Ancak güvenlik soruşturması nedeniyle üniversite yönetimi tarafından atamam iptal edildi. Bu konuda açtığım idari davayı kazandım ve mahkemeye kararıyla görevime başlayarak bu süreçteki maaş ve hak kaybımın iadesine karar verildi. Şimdi bana iade edilecek olan maaştan, üniversitede çalışamadığım süreçte özel sektörde çalışırken aldığım maaşın düşülerek ödeneceğini, sigorta konusunda herhangi bir işlem yapamayacaklarını ve performans ücreti alamayacağımı söylüyorlar. Ancak özel sektörde daha düşük maaş aldığım için primim daha azdı. Asgari ücret üzerinden hesaplandı. bu durum benim için tekrar bir hak kaybı olur mu? Nasıl bir çözüm yolu izleyebilirim. Ahmet T.

Kazanmış olduğunuz davaya istinaden ilgili kurumun size boşta geçen sürelerin ücretini ödeyip sigorta primlerinizi bildirmesi gerekir. İlgili kurum sizin dava sürecinde çalışıp çalışmadığınızı ve prim bildirilip bildirilmediğine bakması da yasal değildir. Böyle bir kesinti uygulaması da muvazaalıdır, kanuna aykırıdır. Olması gereken, sizin özel sektörde çalışıp çalışmadığınıza bakılmaksızın sigorta prim bildiriminizi ve ücret ödemelerinizi tam yapmasıdır. Dava süresince sizin başka işyerinde çalışmanız o kuruma sigorta ve ücret bildirimlerinde kesinti yapması hakkını tanımaz. O işyerinin bildirimleri onu, kurumun bildirimleri ise kurumu ilgilendirir. "Özel işyerinin ödediği ücreti, bildirdiği primleri düşerim" demek kanuna aykırıdır. Yani burada SGK'yı da zarara uğratması söz konusudur.



Merhaba, İyi calismalar.8 Eylül 1973 doğumluyum, Türkiye de ise giriş tarihim 1.5.1997. 5 ay çalıştım. Sonra aralık 1997 de Almanya ya geldim.2001 yılına kadar işçi olarak çalıştım. 2001 den beride ticaretle uğraşıyorum. Yeni çıkan yasa beni nasıl etkiledi ya da etkiledi mi? Ne zaman ve hangi kapsamda emekli olurum. 56 yas 5825 gün mü yoksa yeni yasaya göre mi emekli olurum? Türkiye de askerlik vazifemi yapmadım döviz askerlik hizmetinden faydalandım. Teşekkür ederim



Yurt dışı borçlanması ile emeklilik sistemi 2019 Ağustos ayı itibariyle değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik ile birlikte hem borçlanma tutarı arttırılmış hem de borçlanılacak süreler 4/a (SSK) yerine 4/b (Bağkur) kapsamında değerlendirilmektedir.

Eğer 2019 Ağustos ayı öncesinde yurtdışı borçlanması yapmadıysanız siz de bu kanun kapsamında sayılacaksınız. Artık Türkiye'ye döndüğünüzde yurtdışı borçlanmalarınız Bağkur kapsamında değerlendirilecek olup yaş şartınız değişmeksizin 5825 yerine 9000 prim günü ile emekli olacaksınız.