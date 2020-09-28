ZİRAAT BANKASI ALTIN HESABI

Türkiye'nin köklü bankalarından biri olan Ziraat Bankası müşterilerine hem vadesiz hem de vadeli altın mevduat hesabı seçeneği sunuyor. Altın mevduat hesaplarından komisyon ücreti almayan banka; gram altın alım satım işlemlerinde ise komisyon alıyor.

ENPARA ALTIN HESABI

QNB Finansbank'ın internet bankacılık sistemi olan Enpara, altın hesabı için oldukça uygun fiyat oranları sunuyor. Diğer bankalara göre alış ve satıştaki anlık farkın da uygun olduğu Enpara'da, makas aralıkları oldukça cazip oluyor.

KUVEYT TÜRK ALTIN HESABI

Türkiye'nin en büyük katılım bankalarından olan Kuveyt Türk, müşterilerine hesaplarında bulunan altınları fiziki olarak çekme avantajı sunuyor. Ayrıca altın kuru belirlenen seviyeye geldiğinde bozdurulup otomatik olarak Türk Lirası'na çevrilebiliyor. 4 farklı altın hesabı bulunan Kuveyt Türk, yaptığı altın günleri ile daha avantajlı fiyatlarla altın alış-satışı da yapıyor.