BAKKALLAR VE MARKETLER DAHA MI SIKI DENETLENECEK?

A101, Bim ve Şok marketlere getirilerek kısıtmalar sonrası Bakkallar ve küçük esnafın yüzü gülse de A101, Bim ve Şok gibi tüm süpermarketler daha bir titizlikle incelecek. Her kolaylığı sağlanan küçük esnaf dolap çalıştırmama, ürün bozukluğu ve kart kabul etmeme gibi en ufak tadsızlıkta sert bir dille uyarılacak ve gerekirse bakkal denetlemeciler tarafından gün gün hafta hafta kapatılabilecek.



