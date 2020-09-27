İhtiyaç kredisi araştırmaları yapanlar Vakıfbank 3 ay ödemesiz 36 ay taksitle 125.000 TL kredi imkanını duyunca detayları öğrenmek istiyor. Pandemi döneminden dolayı 3 ay ödemesiz olmasının cazip geldiği kredi şeklinin detaylarını haberimizde derledik. Başvuru için bazı bilgilerin sunulması gerekiyor. Vakıfbank 3 ay ödemesiz 36 ay taksitle 125.000 TL kredi başvurusu için istenilen şartlar nelerdir? Sorusunun yanıtı haberimizin içeriğinde yer alıyor.
VAKIFBANK TAKSİTLİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ
Evlilikten eğitime, beyaz eşyadan mobilyaya tüm istekleriniz için gerekli nakit ihtiyacını bankamız Taksitli İhtiyaç Kredisi ile karşılayabilirsiniz.
-36 aya kadar vade seçenekleri ile aylık, 3 aylık dönemler veya değişken taksitlerle geri ödeme seçenekleri vardır.
-Belirli ve düzenli bir geliri olan (ticari nitelikli kişiler hariç) ve istihbaratı olumlu olan gerçek kişilere kullandırılır.
-Kredi kullanan kişiye, Hayat Sigortası yapılır.
-Teminat karşılığı kullandırılır.
Başvuru için aşağıdaki belgeler gereklidir.
-Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi,
Kredi çeşidine göre ek belge ya da teminatlar istenebilir.
GELİR BELGELERİ
Özel Sektör Çalışanı:
- www.turkiye.gov.tr sayfasından alınan barkodlu SGK hizmet dökümü,
- Son aya ait onaylı maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı (imzalı) belge/maaş yazısı,
- Müşterinin maaş yazısı getirmesi halinde; işyeri onaylı maaş yazılarını imzalayan kişi/ kişilerin imza sirküleri/ yetki belgeleri,
- Müşterinin çalıştığı kurumun kendi emekli sandığına tabi olması nedeniyle SGK hizmet dökümü bulunmaması halinde; işyeri onaylı bordrolarını/ maaş yazılarını imzalayan kişi/ kişilerin imza sirküleri/ yetki belgeleri,
*Maaşını bankamızdan alan Özel Sektör Çalışanı maaş bordrosu talep edilmemektedir.
Kamu Çalışanı:
- www.turkiye.gov.tr sayfasından (Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti
bölümünden) alınan e-bordro çıktısı veya onaylı/ kaşeli maaş bordrosu,
- E-bordro getiren ilgililerin çalıştığı kuruma ait kurum kimliğinin bir örneği.
*Maaşını Bankamızdan alan Kamu çalışanları için gelir belgesi talep
edilmemektedir.
Emekli:
- Emekli maaşına ilişkin ilgili Banka onaylı maaş/hesap ekstresi veya müşteri
tarafından www.turkiye.gov.tr sayfasından (e-hizmetler bölümü) alınacak
barkodlu maaş dökümü
*Maaşını Bankamızdan alan emekli müşterilerden evrak talep edilmeyecektir.
Şirket Ortağı/Serbest Çalışan:
- Güncel vergi levhası ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve ekleri, ticaret sicil
gazetesi,
Rantiyeler:
- Kira geliri elde edilen gayrimenkule (yalnızca konut ve iş yeri) ait tapu belgesi,
kira kontratı, banka onaylı hesap ekstresi,
- Mevduat gelirine ait banka onaylı hesap ekstresi.
*Kredinin limitine veya türüne göre ek belge ya da teminatlar istenebilir