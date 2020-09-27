Vakıfbank 3 ay ödemesiz 36 ay taksitle 125.000 TL kredi başvurusu için istenilen şartlar nelerdir?

VAKIFBANK TAKSİTLİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

Evlilikten eğitime, beyaz eşyadan mobilyaya tüm istekleriniz için gerekli nakit ihtiyacını bankamız Taksitli İhtiyaç Kredisi ile karşılayabilirsiniz.

-36 aya kadar vade seçenekleri ile aylık, 3 aylık dönemler veya değişken taksitlerle geri ödeme seçenekleri vardır.

-Belirli ve düzenli bir geliri olan (ticari nitelikli kişiler hariç) ve istihbaratı olumlu olan gerçek kişilere kullandırılır.

-Kredi kullanan kişiye, Hayat Sigortası yapılır.

-Teminat karşılığı kullandırılır.

Başvuru için aşağıdaki belgeler gereklidir.

-Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi,

Kredi çeşidine göre ek belge ya da teminatlar istenebilir.