Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin 2020 TİS görüşmeleri yaklaştıkça mali kararlara dair detaylarda daha fazla konuşulmaya başlanıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan taşerondan kadroya geçen 4/D'li işçiler için açıklama geldi. Bakan Selçuk, iş kolu hakkında önemli açıklamada bulundu. Öte yandan Çalışma Bakanlığı'nın KHK sonrası açıkladığı mali ve sosyal haklar tablosunda taşeron işçilerin maaşları için TİS görüşmelerinin 2020 yılında yapılacağı bu zamana kadar ise çalışanların maaşlarına her 6 ayda yüzde 4 zam yapılacağı ilan edilmişti. Peki Taşeronda 1000 TL seyyanen zam var mı? 4D'li taşerona maaş zammı... İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
BİNLERCE KİŞİYE PART TİME ÇALIŞMA
Yeni sürüm istihdam paketi ile özel sektörde binlerce kişiye part time iş imkanının sağlanacağını söyleyen Bakan Selçuk, "Fesih kısıtı kalktığında, örneğin kadınların bir bölümü örneğin yarı zamanlı çalışmak istiyor. Tabii siyaseten hangi maddelerin olacağına önümüzdeki günlerde karar verilecek" dedi.
TAŞERON AÇIKLAMASI
Taşeron işçi iken 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuya geçen 4/d işçiler için kararname hükümlerinin uygulanmaması yönünde Hak İş 'ten gelen taleplere de değinen Bakan Selçuk işkolu tartışmasına son noktayı koydu ve şunları söyledi:
"Zaten o kararname mayısta yürürlüğe girdi. Sendikalar da o zaman bir şey söylemedi, kısmen uygulamaya girdi. Şimdi niye kamuda uygulanmasın, bizim öyle bir beklentimiz yok"
2020 TİS BEKLENİYOR
2018 'de imzalanan YHK kararı bu yıl sona eriyor. 1 Kasım günü yeni döneme girilecek. 1 Kasım öncesi toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. İşçiler, 4+4 nedeniyle enflasyona ezilen maaşlarına seyyanen 1000 TL 'lik zam istiyor.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI ÇALIŞMASI
Çalışma Bakanlığı'nın KHK sonrası açıkladığı mali ve sosyal haklar tablosunda taşeron işçilerin maaşları için TİS görüşmelerinin 2020 yılında yapılacağı bu zamana kadar ise çalışanların maaşlarına her 6 ayda yüzde 4 zam yapılacağı ilan edilmişti.
Bu süreçte ekonomik olarak zorlanan taşeron işçiler yüzde 4'lük zamların ardından daha yüksek oranlarla yeni zam talep ediyorlar.
Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda atacağı adımı merak eden taşeron işçiler konuşulan bazı zam oranlarını sizlerle paylaşıyoruz. Basında yer alan bazı değerlendirmelere göre 2020 TİS görüşmelerinde en olası oran yüzde 15. Bu zam oranı asgari ücret zam oranı olması ve enflasyon rakamlarının üzerinde bulunması nedeniyle ön plana çıkıyor. Bunun yanında yine 12.5 ve yüzde 17.5 zam değerlendirmeleri yapılırken bakanlığın yüzde 10 bandında bir öneri ile de işçilerin karşısına çıkabileceği ele alınıyor.
TAŞERON İŞÇİLERİN 2020 YILI TAYİN HAKKI
Kamu ve belediye taşeron işçilerinin merakla beklediği tayin hakkı konusunda bazı çözüm önerileri konuşulmaya başlandı. Bu alanda işçilere kendi durumlarına göre bazı haklar olabileceğinin ifade edildiği değerlendirmelerde konuşulan çözüm önerileri arasında şu maddeler bulunuyor.
* Kamu ve belediyelerde çalışan tüm taşeron işçilere koşulsuz şartsız tayin hakkı verilmesi.
* Eşi kamuda çalışanların aile birliği sağlanması adında tayin hakkı verilmesi.
* Yalnızca kurum içi veya il içi tayin hakkı verilmesi konusunda adımlar atılabileceği ifade ediliyor.
Ancak bu çözüm önerilerine ilişkin henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu öneriler yalnızca değerlendirme olup esas sonuçlar 2020 yılı Toplu İş sözleşmesi kapsamında ele alınacak. 2020 Toplu İş Sözleşmesi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikası tarafından yapılacak toplantılar kapsamında gerçekleştirilecek.
Bu toplantıların yaz aylarında yapılması bekleniyordu ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında toplu iş sözleşmelerinin yapılması 3 aylık süre ile ertelendi.
SEYYANEN NE DEMEK? SEYYANEN NE ANLAMA GELİYOR?
Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor.
Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.
Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar.
Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.