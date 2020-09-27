Piyasalarda sert deprem bankaların kredi faizlerini yükseltti. Acil nakit paraya ihtiyacım var diyenler için ihtiyaç kredisi, araba satın almak istiyorum diyenler için taşıt kredisi ve ev sahibi olmak istiyorum diyenler için konut kredisi paketlerinde vatandaşa kötü haber geldi! Kredi faiz oranları yükseldi...Gündemde kritik haberler arasında yer alan Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 27.09.2020 tarihli haberimizde bulabilirsiniz. Peki, 2020 Eylül ayı itibariyle kredi faiz oranları ne kadar? Bu başlık altında, Ziraat Bankası, İş Bankası, İNG Bank, QNB, DenizBank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası güncel kredi faiz oranları yer alıyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de