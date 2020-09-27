Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.09.2020 09:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.09.2020 09:17
    ABONE OL

    Son dakika: larda i! 5 banka faiz yükseltti! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizleri fırladı! 1.14-1.17...

    Kredi oranları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Yapılan güncellemelerin ardından ların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarında sert yükseliş yaşandı. En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yüzde 0.75 seviyesinden yüzde 1.14 seviyesine çıktı. 0.49 faiz oranlı sıfır araç kredisi kampanyası da sona erdi ve taşıt kredisi faiz oranlarında da 1,17 bandına fırladı. Vatandaşa yeni fırsatlar sunan kredi faiz oranları 2020 itibariyle ne kadar? İşte, , , İNG Bank, QNB, DenizBank, Vakıfbank, Akbank, güncel kredi faiz oranları...

    takvim.com.tr
    Son dakika: 27 Eylül bankalarda faiz depremi! 5 banka yükseltti!

    Piyasalarda sert deprem bankaların kredi faizlerini yükseltti. Acil nakit paraya ihtiyacım var diyenler için ihtiyaç kredisi, araba satın almak istiyorum diyenler için taşıt kredisi ve ev sahibi olmak istiyorum diyenler için konut kredisi paketlerinde vatandaşa kötü haber geldi! Kredi faiz oranları yükseldi...Gündemde kritik haberler arasında yer alan Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 27.09.2020 tarihli haberimizde bulabilirsiniz. Peki, 2020 Eylül ayı itibariyle kredi faiz oranları ne kadar? Bu başlık altında, Ziraat Bankası, İş Bankası, İNG Bank, QNB, DenizBank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası güncel kredi faiz oranları yer alıyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    BANKALARIN KONUT, TAŞIT VE İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

    Yapılan güncellemelerin ardından bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarında sert yükseliş yaşandı.

    En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yüzde 0.75 seviyesinden yüzde 1.14 seviyesine çıktı. 0.49 faiz oranlı sıfır araç kredisi kampanyası da sona erdi ve taşıt kredisi faiz oranlarında da 1,17 bandına fırladı.

    5 BANKA FAİZLERİ YÜKSELTTİ!

    ZİRAAT BANKASI

    İhtiyaç: 1.32

    Konut: 1.29

    Taşıt: 1.30

    İŞ BANKASI

    İhtiyaç: 1.30

    Konut: 1.25

    Taşıt: 1.30

    İNG BANK

    İhtiyaç: 1.19

    Konut: 1.24

    Taşıt: 1.17

    DENİZBANK

    İhtiyaç: 1.76

    Konut: 1.34

    Taşıt: 1.41

    QNB

    İhtiyaç: 1.14

    Konut: 1.31

    Taşıt: 1.45

    KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    İşte 120 ay vade olarak hesaplanan konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu:

    YAPI KREDİ

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.35

    Aylık ödeme: 1687 lira

    Toplam geri ödeme: 204.158 lira

    VAKIFBANK

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.29

    Aylık ödeme: 1642 lira

    Toplam geri ödeme: 197.645 lir

    TEB

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.34

    Aylık ödeme: 1680 lira

    Toplam geri ödeme: 203.242 lira

    AKBANK

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.27

    Aylık ödeme: 1628 lira

    Toplam geri ödeme: 197.038 lira

    GARANTİ BBVA

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.31

    Aylık ödeme: 1657 lira

    Toplam geri ödeme: 200.501 lira

    HSBC

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.55

    Aylık ödeme: 1840 lira

    Toplam geri ödeme: 222.796 lira

    ALTERNATİFBANK

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.20

    Aylık ödeme: 1576 lira

    Toplam geri ödeme: 190.906 lira

    ICBC BANK TURKEY

    Kredi tutarı: 100.000 lira

    Kredi faizi: 1.17

    Aylık ödeme: 1555 lira

    Toplam geri ödeme: 188.070 lira

    MERKEZ BANKASI BAŞKANI MURAT UYSAL SON 4 TOPLANTIDA PAS GEÇMİŞ, TCMB POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 8.25 SEVİYESİNDE SABİT TUTULMUŞTU!

    Faiz politikaları konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınan Murat Çetinkaya yerine daha önce başkan yardımcısı koltuğunda oturan Murat Uysal atanmıştı.

    Murat Uysal göreve geldikten sonra başkanlık ettiği ilk PPK toplantısında rekor oranda faiz indirimi yapmış ve % 24 olan politika faizini yüzde 19.75 seviyesine çekmişti.

    Daha sonra yapılan toplantılarda da TCMB Başkanı Murat Uysal peş peşe faiz indirim kararları almaya devam etmiş sırası ile politika faiz oranını;

    Eylül 2019 PPK Toplantısı ile 16.50 seviyesine,

    Ekim 2019 PPK Toplantısı ile 14.00 seviyesine,

    Aralık 2019 PPK Toplantısı ile 12.00 seviyesine,

    Ocak 2020 PPK Toplantısı ile 11.25 seviyesine,

    Şubat 2020 PPK Toplantısı ile 10.75 seviyesine,

    Mart 2020 PPK Toplantısı ile 9.75 seviyesine,

    Nisan 2020 PPK Toplantısı ile 8.25 seviyesine çekmişti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Son dakika: 27 Eylül bankalarda faiz depremi! 5 banka faiz yükseltti! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizleri fırladı! 1.14-1.17...
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri