Piyasalarda sert deprem bankaların kredi faizlerini yükseltti. Acil nakit paraya ihtiyacım var diyenler için ihtiyaç kredisi, araba satın almak istiyorum diyenler için taşıt kredisi ve ev sahibi olmak istiyorum diyenler için konut kredisi paketlerinde vatandaşa kötü haber geldi! Kredi faiz oranları yükseldi...Gündemde kritik haberler arasında yer alan Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 27.09.2020 tarihli haberimizde bulabilirsiniz. Peki, 2020 Eylül ayı itibariyle kredi faiz oranları ne kadar? Bu başlık altında, Ziraat Bankası, İş Bankası, İNG Bank, QNB, DenizBank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası güncel kredi faiz oranları yer alıyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
BANKALARIN KONUT, TAŞIT VE İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Yapılan güncellemelerin ardından bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarında sert yükseliş yaşandı.
En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yüzde 0.75 seviyesinden yüzde 1.14 seviyesine çıktı. 0.49 faiz oranlı sıfır araç kredisi kampanyası da sona erdi ve taşıt kredisi faiz oranlarında da 1,17 bandına fırladı.
5 BANKA FAİZLERİ YÜKSELTTİ!
ZİRAAT BANKASI
İhtiyaç: 1.32
Konut: 1.29
Taşıt: 1.30
İŞ BANKASI
İhtiyaç: 1.30
Konut: 1.25
Taşıt: 1.30
İNG BANK
İhtiyaç: 1.19
Konut: 1.24
Taşıt: 1.17
DENİZBANK
İhtiyaç: 1.76
Konut: 1.34
Taşıt: 1.41
QNB
İhtiyaç: 1.14
Konut: 1.31
Taşıt: 1.45
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
İşte 120 ay vade olarak hesaplanan konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu:
YAPI KREDİ
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.35
Aylık ödeme: 1687 lira
Toplam geri ödeme: 204.158 lira
VAKIFBANK
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.29
Aylık ödeme: 1642 lira
Toplam geri ödeme: 197.645 lir
TEB
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.34
Aylık ödeme: 1680 lira
Toplam geri ödeme: 203.242 lira
AKBANK
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.27
Aylık ödeme: 1628 lira
Toplam geri ödeme: 197.038 lira
GARANTİ BBVA
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.31
Aylık ödeme: 1657 lira
Toplam geri ödeme: 200.501 lira
HSBC
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.55
Aylık ödeme: 1840 lira
Toplam geri ödeme: 222.796 lira
ALTERNATİFBANK
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.20
Aylık ödeme: 1576 lira
Toplam geri ödeme: 190.906 lira
ICBC BANK TURKEY
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.17
Aylık ödeme: 1555 lira
Toplam geri ödeme: 188.070 lira
MERKEZ BANKASI BAŞKANI MURAT UYSAL SON 4 TOPLANTIDA PAS GEÇMİŞ, TCMB POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 8.25 SEVİYESİNDE SABİT TUTULMUŞTU!
Faiz politikaları konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınan Murat Çetinkaya yerine daha önce başkan yardımcısı koltuğunda oturan Murat Uysal atanmıştı.
Murat Uysal göreve geldikten sonra başkanlık ettiği ilk PPK toplantısında rekor oranda faiz indirimi yapmış ve % 24 olan politika faizini yüzde 19.75 seviyesine çekmişti.
Daha sonra yapılan toplantılarda da TCMB Başkanı Murat Uysal peş peşe faiz indirim kararları almaya devam etmiş sırası ile politika faiz oranını;
Eylül 2019 PPK Toplantısı ile 16.50 seviyesine,
Ekim 2019 PPK Toplantısı ile 14.00 seviyesine,
Aralık 2019 PPK Toplantısı ile 12.00 seviyesine,
Ocak 2020 PPK Toplantısı ile 11.25 seviyesine,
Şubat 2020 PPK Toplantısı ile 10.75 seviyesine,
Mart 2020 PPK Toplantısı ile 9.75 seviyesine,
Nisan 2020 PPK Toplantısı ile 8.25 seviyesine çekmişti.