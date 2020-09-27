Evlenmek isteyen gençlerin önündeki en önemli sorunlardan bir tanesi evlilik maliyeti. Oldukça yüksek rakamlara ulaşan evlilik maliyetleri konusunda devlet gençlere bazı destekler sağlıyor. Ancak evlenecek gençlere sağlanan bu destekler her vatandaşa sağlanmıyor. Gençlerin bu destekleri alabilmeleri için sağlamaları gereken başvuru şartları ve yerine getirmeleri gereken işlemler bulunuyor. Aynı zamanda sigortalı çalışan annelere çocuk, doğum ve süt parası gibi ödemeler yapılıyor. Bu ödemeler, ocak itibarıyla asgari ücrete ve enflasyona göre arttı. Ocak itibarıyla doğum yapacak çalışan annelerin eline tüm hakların kullanılması halinde en az 9 bin 299 lira geçecek. Doğum (rapor) parası, maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
ÇEYİZ HESABI İLE EVLİLİK DESTEĞİ ALABİLİRSİNİZ
Devletten evlenmeden önce destek almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşulların başında anlaşmalı bankaların birinden Çeyiz Hesabı açılması. Bankalardan çeyiz hesabı açan gençlere bu hesapta para biriktirmeleri durumunda geri ödemesiz yardım sağlanıyor. Hesapta ne kadar uzun süre ne kadar çok para birikimi yapılırsa destek miktarı o kadar artıyor.
Ödeme Detayları ve Destek Miktarı
Devlet tarafından sağlanan destek miktarı ödeme süresine göre değişiyor. En az birikim yapma süresi 3 yıl en fazla 5 yıl. Birikim süresine göre oluşan destek tablosu şu şekilde;
Çeyiz Hesabında 36 aydan 47 aya kadar birikim yapanlar, yapılan birikim tutarının yüzde 20'si destek alırlar. Bu süre için en fazla destek miktarı 6 bin 500 TL: Eğer süre 47 ay ile 59 ay arasında olursa destek tutarı yüzde 22'ye çıkar ve en fazla ödeme tutarı 7 bin 500 TL olur. Çeyiz hesabında 60 ay veya daha fazla birikim yaparsanız destek miktarı 9 bin TL'ye ulaşır.
Başvuru Şartları
Devletin, Çeyiz Hesabı ile sağladığı yardım parasını almak için başvuru yapacak kişinin 18 yaşından büyük 27 yaşından küçük olması şartı bulunuyor. Bunun yanında hesabın en geç 24 yaşında açılmış olması şartı var.
Maaşa göre değişiyor
Doğum (rapor) parası, maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. En düşük tutar 1 Ocak itibarıyla 7 bin 325 liraya yükseldi. Brüt maaşı 7 bin lira olan bir anne ise 17 bin 422 lira alacak. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını doğum izniniz biter bitmez 'turkiye.gov.tr'den kontrol edin
Emzirme parası
SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. 1 Ocak itibarıyla 202 liraya çıktı. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği her doğumda bir kere verilir.
Çoğul gebelikte 30'ar gün ekleniyor
SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30'ar gün ekleniyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, işveren 1.162 lira, devlet 1.472 lira ödüyor. Yarım çalışma ödeneği, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değil.
Süt parası için 5 yıl
SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. 1 Ocak itibarıyla 202 liraya çıktı. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği her doğumda bir kere veriliyor.