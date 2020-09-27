Fiyat oyununda şimdi de gram hilesi ortaya çıktı. Birçok firma ürünlerinin paketlerini değiştirmeden gramıyla oynayarak gizli zam yapmaya başladı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bunlar; hile, kasti aldatma ve hata olarak yapılıyor. Fiyat aynı ama gramajı düşüren firma kasti aldatma yapar. Cezası yok ama bir ahlak sorunu. Gramajı azalttığı halde, etiketi yeni gramaja göre yenilemezse burada hile yapılmış demektir ve cezası vardır" dedi.
Temel gıdada peynir örneğini veren Ağaoğlu, "Paketteki peynirlerin gramı her gün eriyip gidiyor. Şimdi bir fotoğrafını çekin, birkaç ay içindeki değişiklikleri görün" diye konuştu.
NE YAPMALI?
Derneklerden tüketicilere şu öneriler sunuluyor:
● Etiket okuma alışkanlığı edinin.
● Gördüğünüz hata ve hileleri mutlaka fotoğraflayın.
● Şüphelendiğiniz ürünleri tartın.
● Ticaret Bakanlığı'nın mobil uygulamasın9 dan şikayetçi olun.
● Cimer, ALO 174 gibi alanlardan da şikayet edebilirsiniz.
● Sizi aldatan firmalarla ilgili Tüketici Hakem Heyetlerine başvurun.
HİLE YÖNTEMLERİ
● Çerez 80 gramdan 74 grama düştü ama fiyat aynı.
● Bisküvi 120 gramdan 91 grama düştü üstelik fiyatı da arttı.
● Geçen yıl 830 gram olan salça bu yıl 650 grama düştü.
● Cips paketlerine hava basılıyor.
● Etler ağır gelsin diye su şırınga ediliyor.