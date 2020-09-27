



Fiyat oyununda şimdi de gram hilesi ortaya çıktı. Birçok firma ürünlerinin paketlerini değiştirmeden gramıyla oynayarak gizli zam yapmaya başladı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bunlar; hile, kasti aldatma ve hata olarak yapılıyor. Fiyat aynı ama gramajı düşüren firma kasti aldatma yapar. Cezası yok ama bir ahlak sorunu. Gramajı azalttığı halde, etiketi yeni gramaja göre yenilemezse burada hile yapılmış demektir ve cezası vardır" dedi.