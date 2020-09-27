Bakanlık 5.000 TL veriyor! Bakanlık gerekli şartları yerine getiren vatandaşlara eşya ve prefabrik ev yardım parası veriyor. Bu bağlamda
gelir şartını sağlayan ve barınma alanında yardımına ihtiyaç duyan vatandaşlar kendi bulundukları ilçede ki kaymakamlıklara gidecekler. Burada sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ulaşacak olan vatandaşlar barınma yardımları için şahsen başvurularını iletecekler. Başvuruların yapılmasının ardından vatandaşlar için değerlendirme süreci başlayacak. Bu süreç sonunda onay alanlara 5.000 TL ev eşyası yardımı ödenecek. Ev eşyası yardımı maddi durumu kötü olan, ihtiyaç sahibi ailelerin kaldığı yapıları düzenlemek adına sağlanır. Bu yardımlar vatandaşlara evlerinde eksik olan eşyaların alınması amacıyla yapılır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
DEVLETİN SAĞLADIĞI BARINMA YARDIMLARI
Barınma Yardımları ihtiyaç sahibi olan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan yardımlardan birisidir. Barınma yardımları 4 ana başlıktan oluşmakta olup bizler bu yardımlar arasından eşya yardımını sizlerle paylaşıyoruz.
* Betonarme Ev Yardım Desteği
* Prefabrik Ev Yardım Desteği
* Ev Bakım Onarım Tadilat Desteği
* Eşya Yardım Parası.
EŞYA YARDIM PARASI NEDİR? KİMLERE ÖDENİR?
Eşya yardım parası; sağlıksız derecede kötü durumda olan evlerde yaşayan vatandaşların yaşam alanlarının güzelleştirilmesi adına sağlanan destek ödemelerinden birisidir. Eşya yardım parası sadece maddi durumu kötü olan vatandaşlara ödenmekte olup bu ödemeler için sağlanması gereken koşullar bulunuyor.
Başvuru Şartları Nelerdir?
Eşya yardım parası alacak olan vatandaşların Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen başvuru şartları iki aşamadan oluşuyor. Birincisi başvuruda bulunacak olan vatandaşların genel durumu ikincisi gelir şartı.
* Aile Bakanlığı'nın belirlediği en önemli koşul hane gelir şartı. Aylık hane geliri belli bir seviyenin altında olan vatandaşlar Eşya Yardım Desteği için başvuru yapabilirler. Bu şart kişi başına düşen hane gelirinin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması.
EV EŞYASI YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ev eşyası yardımını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sağlar. Yani vatandaşlar ev eşyası yardımı başvurularını buralardan yapacaklar. Başvurular için vatandaşlar öncelikle kendi bulundukları ilçelerdeki kaymakamlığa gidecekler. Burada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ulaşacaklar. Bu vakıflar üzerinden dilekçe ile başvurularını yapacaklar.
YARDIM PARASI BAŞVURU İŞLEMLERİ
5.000 TL olarak ödenen eşya yardımı için başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olan ve kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular yazılı ve bizzat yapılıyor.
Eşya Yardımı için e-Devlet Başvuru Ekranı var Mı?
5.000 TL olarak ödenen ev eşyası yardımı için başvurular yalnızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılır. Başvurular ayrıca yazılı olarak sunulur. Yani bu yardımlar için e-Devlet veya diğer internet başvuruları bulunmuyor.
EV EŞYASI YARDIMI KOŞULLAR VE BAŞVURU İŞLEMLERİ
Aile Bakanlığı'ndan ev eşyası alımı için yardım talep eden vatandaşların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor.
Bu yardım ödemelerinde ilk olarak vatandaşların ihtiyaç sahibi olmaları isteniyor. Vatandaşların ihtiyaç sahibi olma durumları gelir düzeyine göre belirleniyor. Bu noktada vatandaşların kişi başı hane gelir düzeyinin asgari ücretin üçte birinden az olması durumlarda ev eşyası ödemesi yapılacağı duyuruldu.
Bunun yanında yaşanan ortamın sağlıksız kötü durumda olması durumunda yardım sağlanıyor.