ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Bir insanın, en temel ihtiyaçları olan; beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek düzeyde düzenlenen bir işçiye verilebilecek;

ASGARİ ÜCRETİ ÖDEMEYEN İŞVERENE CEZA VAR MIDIR?

İşçiye asgari ücretten daha düşük bir maaş vermesi YASAKTIR. Dolayısıyla asgari ücretten daha düşük maaş ödenmesi işveren açısından cezai yaptırımlar içermektedir.

Asgari Ücretten Düşük Maaş Verilmesi Cezası 289 TL'dir.

2020 yılı itibariyle İş Kanuna göre bir işçiye asgari ücretten daha düşük maaş verilmesi İŞÇİ BAŞINA HER AY 289,00 TL idari para cezası uygulanmasına neden olur.