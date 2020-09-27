Askıda tablet başvuru formu! Belediyelerden bedava tablet nasıl alınır? Uzaktan eğitim ile başlayan 2020-2021 Eğitim Öğretim dönemi için bedava tablet dağıtımları başlamıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin başlamasının ve sürecin bir süre daha bu şekilde ilerlemesinin planlanmasından dolayı çeşitli tartışmalar gündeme geldi. Evde interneti ve gerekli olan ekipmanı bulunmayan çok sayıda öğrencinin olduğu tespit edildi. Eşit şartlarda eğitim göremeyecek olan öğrencilerin arasında yaşanan bu ayrımcılık eğitim sürecini baltalayacak bir sorun olarak görüldü. Bu bağlamda Tuzla Belediyesi'nin başlattığı Askıda tablet kampanyası ile Tuzla bölgesinde ikamet eden ve yeterli imkanı bulunmayan öğrencilere tablet dağıtımı gerçekleştirilmeye başlandı.

Askıda tablet başvuru formu! Belediyelerden bedava tablet nasıl alınır? Alan kişi ile veren kişinin birbirini tanımadığı ve görmeden yardım edeceği bu Askıda tablet kampanyasına nasıl başvuru ve yardım yapılacağını belirttik. Tuzla'da ikamet eden ve eğitim için imkanı olmayan öğrencilere ulaşmayı planlayan bu kampanya için askidatablet.com adresine girip "Askıdan Tablet Talep Et" butonuna tıklamanız yeterli. Acun Ilıcalı'nın başlatmış olduğu Haydi Şimdi laptop dağıtımı kampanyasının ardından çeşitli belediye ve kurumlardan da destek geliyor. BAYKAR'dan Esenler Belediyesi'ne, Milli Savunma Bakanlığı'ndan Tuzla Belediyesi'ne kadar birçok yer, öğrencilere bedava tablet ve laptop dağıtımı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığının çatısı altında toplanacak olan bu tablet, laptop ve bilgisayarlar, maddi durumu iyi olmayan ve gerekli şartları taşıyan öğrencilere verilecek. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de