Türkiye'de acil nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşların bu sorunlarına çözüm üretirken başvurdukları ilk yol bankalardan ihtiyaç kredisi kullanmak oluyor. Bu krediler kullanılırken de kamu bankaları özel bankalara oranla daha çok tercih ediliyor. Bu bağlamda 25.000 TL hızlı kredi veriliyor. Acil para ihtiyaçlarınız için bankanın yaptığı bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Bankaların verdiği 25.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır, kredi başvuru şartları nelerdir, bunun hakkında sizlere bilgiler vereceğiz. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANI
İhtiyaç kredisi kullanmak için Vakıfbank'ı tercih eden müşterilere banka tarafından aylık yüzde 1,34 kredi faizi uygulanıyor. Bu kredi çeşidinde yıllık maliyet yüzde 21 oluyor. Finansman desteğini acil durumlarda Vakıfbank'tan alan müşteriler bu maliyetleri karşılamak durumunda kalıyorlar.
25.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA
Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında 36 ay vadeli 25.000 TL kredi kullanan müşteriler vade süresince bankaya her ay 920 TL kredi taksiti ödüyorlar. Bu müşteriler 3 yıllık süreçte bankaya toplamda 33.125 TL geri ödeme yapmış oluyorlar.
DENİZBANK 25000 KREDİ
Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi alacaksanız, bankaya gitmeden SMS ile kredi başvurusu yaparak, ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda, otomatik olarak sizin kimlik numaranızdan kredi siciliniz sorgulanacak ve bu sorgulama sonunda hemen kredinizi kullanacaksınız. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin, ayrıca bankanın internet sitesi üzerinden de başvuru formunu doldurarak kredi başvurusu yapabileceklerini söylemek istiyoruz. Kredi onayı aldığınızda, hemen kredinizi en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz.
İŞ BANKASI 25000 KREDİ
İş Bankası üzerinden acil ihtiyaç kredisi alacaksanız, bu bankanın müşterisi olmanız halinde hemen internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir. Alacağınız internet bankacılığı şifresi ile hemen İŞ cep uygulamasından kredi başvurusu yapabilirsiniz. İş bankası kredi başvurusu yaptığınızda, 25.000 TL'ye kadar anında sonuç alabilir, onaylanan kredinizi hemen iş bankası hesabınıza atabilirsiniz. Kredi alacak olan kişilerin, şartlara uygun olması gerekiyor. İş Bankası Acil İhtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda, banka ayrıca sizlere şubelerden de acil kredi desteği verecektir. Acil kredi desteği alabilmeniz için bankanın şartlarına uygun olmanız gerekiyor.
İhtiyaç Kredisi Nedir?
İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen kredi; Tatil, Evlilik, Eğitim, Emeklilik, Sağlık ve bazı özel dönemlerde Yılbaşı, Bayram Kredisi gibi isimler ile kullanıma sunulmaktadır. Rekabet içerisindeki bankalar, ihtiyaç kredilerinde bazı özel uygulamalara gidebilmektedir. Dosya masrafı istememek, kendi müşterisine özel çözüm üretmek, vade ötelemek, şubeye gitmeden 'Cep'ten halletmek, en kısa sürede işlem onaylatmak gibi cazip hizmetler, müşterilerin karar vermesinde etken olabilmektedir.
İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR VE NASIL BAŞVURULUR?
18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Evrak olarak sizden istenenler; kimlik belgesi ve aylık gelir belgesi / maaş bordrosudur. Eğer serbest meslek erbabı ve ya ticari işletme sahibi iseniz, son 3 yıla ait bilanço, vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi belgelerini de teslim etmeniz gerekmektedir.