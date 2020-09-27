250.000 ve 300.000 TL konut kredisi için Ziraat Bankası'nda 120-180 ay boyunca ne kadar taksit ödenir? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. 250.000 ve 300.000 TL konut kredisi çekmek isteyenler Ziraat Bankası'nda 120-180 ay taksit ödeme imkanından faydalanabiliyor. Peki hangi şartlar gerekiyor ve hangi belgelerle başvuru yapılmalı? 250.000 ve 300.000 TL konut kredisi için Ziraat Bankası'nda 120-180 ay boyunca ne kadar taksit ödeneceğinin yanı sıra kredi özellikleri ile ilgili bilgileri de derledik.