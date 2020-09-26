



NASIL DEĞİŞECEK?

Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı net 6 bin 375 lira 37 kuruş. Tavandan ödeme alan emeklinin yüzde 5.4 artışa göre net maaşı 6 bin 719 lira 64 kuruşa, ek ödemesi 268,79 liraya çıkacak. Böylece emeklinin eline 6 bin 988 lira 43 kuruş geçecek.



