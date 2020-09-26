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    • Ekonomi
    • 26.09.2020 Gazete
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    ye 358 TL ! zammıyla maaş da ek ödeme de artacak | 2021 ve Bağ-Kur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

    ve Bağ-Kur lerinin mı yüzde 5.4 olarak beklenirken, gelirler 358 liraya kadar artacak. Peki emekli maaşına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak? Kim, ne kadar emekli maaşı alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...



    Emekliler, gözünü şimdiden 2021 kazançlarına çevirdi. 2021'de ilk kazanç Ocak'ta elde edilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yansıtılırken, Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketine göre bu zammın oranı yüzde 5.4 olacak.



    Bu tahmin gerçekleşirse emeklilerin maaşlarında 358 liraya varan artış yaşanacak.



    NASIL DEĞİŞECEK?
    Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı net 6 bin 375 lira 37 kuruş. Tavandan ödeme alan emeklinin yüzde 5.4 artışa göre net maaşı 6 bin 719 lira 64 kuruşa, ek ödemesi 268,79 liraya çıkacak. Böylece emeklinin eline 6 bin 988 lira 43 kuruş geçecek.
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    Haberler Ekonomi Emekliye 358 TL zam! Ocak zammıyla maaş da ek ödeme de artacak | 2021 SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
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