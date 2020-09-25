Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçiler için kritik süreçte geri sayım hızlandı. Taşeron işçilere uygulanacak olan zam oranı yakın tarihte belirlenecek. 2020 TİS görüşmeleri ile maaş zammı oranı kadar yakından takip edilen 2 kritik başlık ise yüzdelik dilim ve tayin hakkı olarak öne çıktı. Çalışma Bakanlığı'nın 2020 Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yüzdelik dilim konusuna dair nasıl bir çalışma sunacağı merak konusu. Bu konuda basında yer alan değerlendirmeler olsa da bakanlıktan henüz bir açıklama gelmedi. Peki yüzdelik dilimle ek asgari ücret zammı TİS'le mi geliyor? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
KHK İLE KADROYA GEÇEN İŞÇİLER İÇİN AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA
Bakan Karaismailoğlu, soru önergesine verdiği cevabın devamında ise 696 sayılı KHK ile kadroya alınan işçilerin durumuna değindi ve bu işçilerin, kadro öncesi imzalanan hizmet alımı sözleşmeleri ve yüklenici firma tarafından ödenen ücretlere ilişkin bordrolara göre ödeme aldığına yer verildi.
Bakan açıklamasında, "İşçilerin işe giriş tarihlerine göre ücret skalalarının tespit edilmesine ilişkin madde hükmü, ilk defa 15 Temmuz 2005 tarihinde imzalanan 11. İşletme Toplu İş Sözleşmesi ile kabul edilmiş olup, söz konusu tarihten sonra işe giren tüm işçilere (daimi -normal-, şehit yakını, gazi, engelli, eski hükümlü) uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.
TİS 2 YILDA BİR YENİLENİYOR
Yanıtın sonunda ise işçilerin toplu sözleşmelerinin 2 yılda bir yenilendiğine yer verildi.
YÜZDELİK DİLİM İLE EK ZAM GELİYOR MU?
Devlet kurumlarında ve alt birimlerinde yaklaşık 900 bin taşeron işçi bulunuyor. 4/D statüsünde kadroya alınan taşeron işçilerin büyük bir bölümünde kadroya geçiş aşamasında maaş düzenlemesi oldu. Bu düzenlemeler ise daha sonra yargıya taşındı.
Mahkemelerin taşeron işçiler için verdikleri kararlarda taşeron işçilerin maaşlarında yapılan düzenlemeler kaldırıldı. Bu kapsamda maaşları yeniden düzenlenen taşeron işçilerin yeni maaşları; kadroya alınmadan önceki maaşlarının asgari ücrete oranına göre belirlendi.
2020 TİS GÖRÜŞMELERİ İLE 4D TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI TEKLİFİ
Şu ana kadar yapılan zemin yoklamaları ile taşeron işçilere maaş zammı için öne çıkan teklifler arasında ilk sırayı asgari ücret zam oranı aldı.
Bu tarihe kadar taşeron işçilerin maaşlarına zam oranı Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yüzde 4 olarak uygulanmış, maaşlara 6 aylık periyotlar dahilinde zam yapılmıştı.
Yapılan son görüşmelerde bu zamların enflasyonun oldukça altında kalması eleştiri nedeni olurken enflasyon karşısında adeta eriyen maaşlar nedeni ile artık taşeron işçiler maaşlarına iyi bir zam yapılmasını talep ediyor.
İşçi cephesinden yapılan ilk açıklama ile maaşlara yüzde 15 zam yapılması talebi geldi. Hatırlanacağı üzere 2020 yılı asgari ücret zammı olarak bu oran uygulanmıştı. Asgari ücretle çalışanlara uygulanan zam oranı için taşeron işçiler de yüzde 15 maaş zammı talep ediyorlar.
Yine 4D'li taşeron işçilere tayin hakkı ve yüzdelik dilim talebi de masada çözüm bekleyen önemli konular olarak öne çıkıyor.