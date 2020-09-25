Kira yardımı veren devlet kurumları! Kira yardımı onay koşulları ve başvuru adresi! Kiracıya 950 TL kira yardımı var mı?

Devlet tarafından çeşitli kalemlerde destek sağlansa da kira yardımıyla ilgili net bir açıklama gelmemişti. Peki kira yardımı ödemesi yapılıyor mu? Bu yardımlar arasında evi olanlar için tamir bakım onarım, eşya veya tadilat destekleri sağlanırken evi olup kalınmayacak durumda olanlara ise ev yapım yardımı sağlanıyor. Bu yardımların dışında kirada oturan vatandaşlar için de bazı ek yardımlar bulunuyor. İhtiyacı olan vatandaşlar dışında deevlet farklı alanlarda da kira yardımı ödemesi yapmaktadır. Devlet tarafından sağlanan kira desteği ödemeleri ise bakanlıklar, bakanlıklara bağlı alt birimler veya belediyeler tarafından sağlanmakta. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı altında bir ve ikinci fazın sonrasında 3. Faz korona virüs pandemi sosyal destek yardımları olarak 1000TL nakit yardımları ihtiyaç sahiplerine ödenmeye devam ediyor. Öte yandan devlet 2020yılı kira yardımlarına iki kategoride devam ediyor. Kentsel dönüşüm sebebiyle kira ücreti ödemesi Çevre Ve Şehircilik bakanlığı tarafından takibi sağlanırken maddi durumu el verişsiz olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara kira yardımı ise Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler tarafından ödeniyor.
DEVLET TARAFINDAN SAĞLANAN KİRA YARDIMLARI
İhtiyacı olan vatandaşlar dışında devlet farklı alanlarda da kira yardımı ödemesi yapmaktadır. Devlet tarafından sağlanan kira desteği ödemeleri ise bakanlıklar, bakanlıklara bağlı alt birimler veya belediyeler tarafından sağlanmakta. İşte vatandaşların başvuru yapabilecekleri kira yardımları.
* Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
* Kaymakamlık bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kira yardımları
* Belediyeler tarafından sağlanan kira yardımları
* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kira yardımı
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE BELEDİYE KİRA YARDIM ÖDEMELERİ
İhtiyaç sahibi vatandaşlara kira yardımı ödemesinde bulunan kurumlardan olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile belediyeler kira yardımlarını belli şartlar altında sağlarlar. Bu şartlar vatandaşların maddi durumları ile ilgili olup kira yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılır.
Kira yardımı almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken ilk koşul gelir şartı. Eğer ailede kişi başına düşen gelir tutarı belli bir rakamın altındaysa kira yardımı sağlanır. Yüksek ve düzenli geliri olan ailelere kira yardımı ödemesi yapılmaz.
Bunun dışında kira yardımı almak için başvuruda bulunan kişinin üzerinde gayrimenkul veya mal varlılığı olmaması gerekiyor. Kurumlar sosyal güvencesi ve düzenli aylık geliri olan vatandaşların başvurularını da kabul etmiyorlar. Emekli maaşı, dul ya da yetim aylığı alanların başvuruları da kabul edilmiyor.
BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Vatandaşlar kira yardımı başvurularını şahsen yapacaklar. Başvuru işlemleri sırasında vatandaşların dilekçe doldurması ve kendilerine ilişkin talep edilen bilgilerin kurumlara iletilmesi gerekiyor. Kira yardımı başvuruları için kaymakamlığınızda bulunan sosyal yardımlaşma vakıflarına başvurularınızı yapabilirsiniz.
DAR GELİRLİLERE KİRA YARDIMI
El verişsiz maddi durumları nedeniyle birtakım aileler sağlıksız, yetersiz ve yaşamaya elverişli olmayan evlerde oturmaktadır. İşte devlet, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde dar gelirli ailelere yönelik kira yardımlarına devam etmektedir. Evsiz ailelere de barınma ihtiyaçları için barınma yardımı yapılmaktadır. Öte yandan maddi durumu yetersiz vatandaşlara kira borçlarını ödemeleri konusunda kira yardımı da yapmaktadır.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 2020 SORGULAMA
Kira yardımı başvuru ve sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliniyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet'e kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
-Başvuru Formu
-Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
- Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi
- Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü)
- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)
- Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halk Bankası )
E-DEVLET KİRA YARDIMI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN