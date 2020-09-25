Ev alacak vatandaşlar için kredi faizleri yükseldi. Konut stokları da azaldığı için ev fiyatları da normal piyasanın üzerinde seyrediyor. Bu kapsamda proje üstüne proje üretiliyor. TOKİ eliyle dar gelirlilere kira öder gibi ev alma imkanı sağlanırken, konut hesabı ile de birikimlere yüzde 25 civarında destek sunuluyor. Ev almak isteyen vatandaşlar konut hesabı açarak birikimlerine 30 bin TL devlet desteği alabilir. Günümüzde kamu bankalarının yanı sıra çok sayıda özel bankanın da konut hesabı hizmeti bulunmakta olup kimlik belgeniz ile size en yakın banka şubesini ziyaret etmeniz yeterlidir. Peki 30 bin TL karşılıksız devlet desteği nasıl alınır? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
NASIL KONUT HESABI AÇILIR?
Günümüzde kamu bankalarının yanı sıra çok sayıda özel bankanın da konut hesabı hizmeti bulunmakta olup kimlik belgeniz ile size en yakın banka şubesini ziyaret etmeniz yeterlidir. Bu noktada hesabınıza tek seferlik para yatırma hakkınızı kullanarak bir kerelik toplu para yatırmanıza sınırlar dahilinde izin verilir. Ardından aylık belirlediğiniz tutarlarda düzenli ödeme yaparak birikim yapabilirsiniz. Belirlenen süre sonunda yapmış olduğunuz birikim tutarına göre devletten yukarıda yazılı olan rakamlar dahilinde konut hesabı katkısı alabilirsiniz.
EV ALACAKLARA KARŞILIKSIZ 30 BİN TL DESTEK
Ev alma planlamasını uzun bir dönem için yapan vatandaşlar bankalardan konut hesabı açabilirler.Konut hesabı açan ve düzenli birikim yapan vatandaşlar 30 bin TL hibe destek alırlar. Bu desteğin tutarı birikim tutarına ve sürecine bağlı olarak yükselir. Konut hesabıyla 30 bin TL destek almak isteyenler için ise sistem şu şekilde işliyor.
Vatandaşlar herhangi bir bankadan kendilerine bir konut hesabı açıyorlar. Bu konut hesabına düzenli para birikimi yapacaklarını vaat ediyorlar. Bu hesaba aylık, 3 aylık veya 6 aylık dönemlerde belirli tutarlarda para yatıran vatandaşlar bu parayı da kullanmıyorlar. (Belli oranda ve tutarda kullanma hakkı bulunuyor) Bu şekilde en az 36 ay en fazla ise 60 ay birikim yapanlara karşılıksız devlet desteği sağlanıyor.
Konut Hesabında Birikim Süreci ve Tutarı
Konut hesabında en az 48-59 ay arasında birikim yapanlar için destek oranı % 18 - Azami Katkı Tutarı 26 bin 645 TL
Konut hesabında en az 60 ay arasında birikim yapanlar için destek oranı % 25 - Azami Katkı Tutarı 28 Bin 548 TL
Konut hesabında en az 36-47 ay arasında birikim yapanlar için destek oranı % 15 - Azami Katkı Tutarı 24 bin 741 TL
KONUT HESABI İLE DEVLET TEŞKİVİ HİBE PARA DESTEĞİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
Devlet bankaları başta olmak üzere hemen hemen tüm bankalarda konut hesabı hizmeti bulunmaktadır. Günümüzde emlak haberleri alanında en çok takip edilen konular arasında yer alan hibe para ödemesi yapılan hesapta düzenli para birikimi esastır.
Birikim hesabı kategorisinde açılan konut hesabı sadece Türk vatandaşları tarafından açılabilmekte olup hesapta birikilen tutara ek olarak 28 bin 548 liralık hibe para desteği alınması için hesapta en az 36 ay boyunca düzenli para birikimi yapılması şarttır.
Sisteme giriş yapan kişi aylık belirlenen tutarlarda düzenli olarak para birikimi yapar. Bu süre zarfında isterse hesabını vadeli olarak açarak faiz geliri de elde edebilir. Yani paranın yatırıldığı sürece faiz getirisi elde edilmesine de olanak sağlanır. Hesapta birikim yapılan süre ve biriktirilen para yükseldikçe en fazla 28 bin 548 liraya kadar hibe para desteği alınmasına olanak sağlanır.
KONUT HESABI NEDİR?
Konut hesabı, vatandaşların uzun vadeli birikim yapmalarını sağlayan ve gerekli şartların sağlanmasıyla birlikte Devlet katkısının da birikime eklendiği bir tasarrufa teşvik çalışmasıdır. Konut hesabı, yurt içinde ilk ve tek konut satın almalarını desteklemek amacıyla hayata geçirildi.
DEVLET KATKISI NEDİR?
Ödemelerini 3 yıl boyunca düzenli olarak para yatırma ve çekme limitine uygun şekilde tamamlayan vatandaşlar, konut edinimi tarihinden itibaren altı ay içerisinde banka şubesine giderek konut tapusu ile başvurabiliyor. Banka ilk on iş günü içinde isteği Bakanlığa iletiyor ve Bakanlığın uygun bulması durumunda Devlet Katkısı tutarı hesaba aktarılıyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TOKİ başvuruları artık Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası yanı sıra e-devlet üzerinden de yapılmaktadır. PTT'den alacağınız e-Devlet şifresi ile 2020 TOKİ başvurularının nasıl yapılacağını resimli bir şekilde sizlere anlattık. Adımları izleyerek sizler de bankalarda sıra beklemeden hemen TOKİ başvuru işleminizi emekli, engelli yada şehit yakını veya gazi dahi olsanız gerçekleştirebilirsiniz.