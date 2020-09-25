10 YIL FORMÜLÜYLE ERKEN EMEKLİLİK

Emeklilik hakkı elde edebilmek için çalışanların SGK mevzuatında yapılan son düzenlemelerin ardından emekli olabilmeleri için belli bir yaşa ulaşmaları aynı anda SGK prim ve gün şartlarını da sağlıyor olmaları gerekiyor.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş tarihine göre vatandaşlara erken emeklilik hakkı tanıyor. 10 yıllık çalışma süreci ile elde edilebilecek bu erken emeklilik hakkında ise standart 3 emeklilik şartının yanı sıra ek koşullar bulunuyor.

1999 SONRASI İŞE GİRENLER İÇİN KISMİ EMEKLİLİK

1999 yılı sonrası işe girenler için ise kısmi emeklilik uygulanıyor. Kısmi emeklilik sisteminde ise 15 yıllık süre 25 yıla, 3600 gün ise 4500 güne yükseliyor. Yani vatandaşlar 25 yıllık çalışma süreci ve 4500 gün prim ödemesiyle emekliik hakkı sağlıyorlar.

Borçlanma Hakkına Dikkat

Emekli olacak olan vatandaşlar için borçlanma hakkına dikkat edilmesi gerekiyor. Borçlanma hakkı ile prim borçları tamamlanabilir. Burada erkeklerin askerlik, kadınların ise doğum borçlanması yapma hakları bulunuyor.