NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

02.06.1973 doğumluyum. 01.12.2004 yılından beri esnaf Bağ-Kur'luyum. H.KAYA

Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 9000 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 02.06.2033 tarihini beklemeniz gerekiyor. Son 3.5 yıl SSK ödemeniz halinde yine aynı tarihte 7000 günle SSK'dan emekli olabilirsiniz.



İşe giriş tarihim 15.09.2002, tam zamanlı olarak haftada 5 iş günü çalışıyorum. 3600 günü tamamlasam bile başlangıçtan dolayı 15 yılda emekli olmam mümkün mü? Ö. AKSU

15 yıl, 3600 prim günden emeklilik için işe giriş tarihinizin 08.09.1999'dan önce olması şarttır. Çünkü bu tarihten sonra işe başlayanların yaştan emekli olabilmeleri için 25 yıl sigortalılık süresi, kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve en az 4500 prim gün gerekmektedir.

Yine 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayıp tam emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve 7000 prim günü aranmaktadır. Dolayısı ile sizin de girişiniz 2002 yılı olduğundan, yukarıda saydığım şartlara tabisiniz.



12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. H.V.

İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.

Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.