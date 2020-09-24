3600 günden emekli olma şartları ve başvuru koşulları konusunda karışıklığa sebep olan en büyük etkenlerden birisi 3600 günden emeklilik için aranan şartın sadece 3600 gün prim ödemiş olmak değil aynı zamanda söz konusu yasanın çıkarıldığı 8 Eylül 1999 tarihinden önce bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmak olmasından kaynaklanır. Ancak yaşı doldurup prim gün sayısını doldurmamış olanlar nasıl emekli olabileceklerini merak etmektedir. Emekli olmak isteyip prim günleri yetersiz gelenler için bazı şartların oluşturulması halinde emeklilik imkânı sağlanıyor. İşte 1800, 3600 ve 4500 günden emeklilik şartları da burada devreye giriyor.
3600 Günden Emeklilik Nasıl Yapılır?
Nasıl 3600 günden emekli olunabileceği konusunda en başta SGK müdürlüğünden bilgi almak mümkün. 3600 günden emekli olmak için öncellikle kanunen belirlenmiş yaş şartını sağlamış olmak gerekiyor. Daha sonra şayet söz konusu ise hizmet birleştirme yapmak son derece önemli zira hizmet birleştirme ile 4A statüsüne eklenen prim gün sayısı da 3600 günü doldurmaya veya 3600 günü geçerek daha fazla emekli maaşı alabilmeye imkan tanıyor.
3600 günden emeklilik ilgili kanunla bir sefere mahsus olarak 31 Aralık 2011 tarihinden ince 3600 prim gününü doldurmuş çalışanlara özel bir hak olarak tanındı. Zira bu yasadan hemen sonra da emeklilik yaşı hem kadınlarda hem erkeklerde kademeli olarak yükseltildi. Buna göre emeklilik şartı 3600 prim gününü doldurduktan sonra erkeklerde 56'dan 60 yaşına kadınlarda ise 54 yaşından 58 yaşına kademeli olarak çıkarıldı.
3600 Günden Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?
3600 günden emekliliğe nasıl başvurulacağı hakkında öncellikli muhatap SGK olarak karşımıza çıkıyor. 3600 prim gününü doldurmuş ve gerekli yaş şartını sağlayan kişiler SGK'ya bir dilekçe ile başvurarak emekliliklerini isteyebiliyorlar. Burada 3600 günden emeklilik işlemlerinin biraz yavaş yapıldığını ve 6 ay ile 1 seneye kadar zaman alabildiğini hatırlatmak gerekiyor.
ERKEKLERİN SSK'DAN 3600 GÜNE GÖRE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI
1-En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma,
2-En az 3600 gün prim ödemiş olmak,
Aşağıda ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz.
24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında
24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında
3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında
24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında
24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşında
KADINLARI SSK'DAN 3600 GÜNE GÖRE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI
1-En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma,
2-En az 3600 gün prim ödemiş olmak,
Aşağıda ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz.
24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında
24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında
3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında
24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında
1800 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
4A, 4B ve 4C sigorta koluna bağlı bulunan çalışanların malulen emekli olabilmeleri için en az 10 yıl boyunca çalışıyor olmaları gerekir.
Kişilerin 10 yıllık çalışma süresi içerisinde, en az 1800 günlük prim ödemesine sahip olmaları istenmektedir.
Sağlık kurulu tarafından hazırlanan rapordaki iş gücü kaybının, en az %60 olması zorunlu tutulmuştur.
Malulen emekli olmaya sebep olan durumun, sigortalılık süresi içerisinde ve işe aşladıktan sonra gerçekleşmesi gerekmektedir.
4A sigortalıların, malullük durumunun ortaya çıkmasından itibaren işten ayrılmış olmaları gerekmektedir.
4B sigortasına sahip olan kişilerin, ticaret faaliyetlerine devam etmemesi gerekir. BAĞ-KUR sigortalılarının, SGK prim borcu bulunmamalıdır.
4C sigortalı kişilerin, rahatsızlıktan sonra işten ayrılması gerekmektedir.
Yurt dışında çalışmaya başladığı tespit edilen malulen emeklilerin emekli maaşları kesilecek ve kişiler malullük haklarını kaybedecektir.
4500 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Tüm vatandaşlar çalışmalarının karşılığı olan emekliliğin hayalini kurar. Emeklilik için gerekli şartlar, sigortalılık süresi, yaş haddi ve prim ödemesidir. Bu şartlar tamamlandığı takdirde emekli olan vatandaşlar bazı durumlarda çalışma süreleri boyunca yeterli prim gününü dolduramayabiliyor. Bu vatandaşlar için ise bazı imkânlar bulunmaktadır. Çalışma süresini ve yaşını doldurmuş vatandaşlar için 4500 günle emeklilik formülü ortaya çıkar.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş haddinden emekli olabilmeyi sağlamaktadır. Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra olan vatandaşlar 4A (SSK) kapsamında emekli olabilir, bunun için 4500 günü tamamlaması yeterli olacaktır.
EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM
SGK'nın internet sayfasında bulunan 'Emekli Maaşı Hesaplama' robotuyla emeklilik maaşları öncesinden tahmin edilebiliyor. Kişilerin SSK maaş sorgulama işlemleri için uygulama formunu doldurması gerekecektir. TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerin talep edildiği bu formu eksiksiz dolduran vatandaşlar, emeklilikte ne kadar maaş alabileceklerini hesaplayabilirler.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
Selamlar, bir aydır iki aydır işsizim ve daha ne kadar sürer bilmem kredi kartı ödemelerim aileme bakmak zorundayım. Bu yüzden SSK ve Bağ-Kur primlerimi geri almam için ne yapmalıyım? Teşekkür ederim, saygılar.
İşsizlik nedeniyle ödemiş olduğunuz sigorta primlerinin iadesini ne yazık ki alamazsınız. Prim iadeleri emeklilik yaşını tamamlamış ancak yeterli prim gününü dolduramamış kişilere yapılmaktadır.İşsizlik ödeneğinden faydalanamayan ve işsiz kişilere aylık 1.177,20 TL'lik ödemeler yapılacaktır. Konuyla ilgili torba kanun çalışmaları sürmektedir ve önümüzdeki günlerde yasalaşacaktır. Yasa çıktığında bu ödeneğe müracaat edebilirsiniz ayrıca il ve ilçe merkezlerinde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Merkezlerinden sosyal yardım talebinde bulunabilirsiniz.
20.12.1969 doğum tarihim. SGK girişim 03.06.1997. M. ALİOĞLU
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.
Sigorta girişim 1983, prim gün sayım 3150. Malulen emekli olabilmem için gün sayım yeterli mi? Malulen emekli olabilmek için hangi şartları taşımam gerekli ve kaç yaşında olmalıyım? S. AKAN
Maluliyet için gerekli olan şartlar, 10 yıllık sigortalılık süresi, en az 1800 gün prim ödemek ve işe başladıktan sonra çalışma gücünü yüzde 60 ve üzeri kaybetmiş olmaktır. Eğer çalışma gücünüzü belirtilen oranda kaybetmişseniz maluliyet için sevk alabilirsiniz. Maluliyet sevkinize istinaden ilgili hastane çalışma gücündeki kayıp oranını tespit ederek rapor düzenleyecek ve bu raporlar SGK Sağlık Kurulu tarafından incelenerek tarafınıza maluliyet aylığı bağlanıp bağlanılmayacağına karar verilecektir. Malulen emekli olacaklarda yaş şartı aranmamaktadır. Eğer bu şartları taşıyorsanız, maluliyet için sevk alabilirsiniz.
01.03.1964 doğumluyum, 07.1986 tarihinde işe başladım, 2780 günüm var. İlhan AKTAŞ
Mevcut girişinize göre 5300 prim gün şartına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise borçlanarak 5225 prim gün şartına tabi olabilirsiniz. 25 yıl ve yaş ile ilgili sıkıntı yok, ikisi de tamamlanmış.
Prim gün tamamlanınca tam emekli olabilirsiniz. Kısmi emeklilik için ise;
3600 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 01.03.2024 tarihini beklemeniz gerekmektedir.
08.03.2002 girişliyim. Toplam 3635 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum? 5...151985 Nolu SMS
İşe başlangıç tarihinize göre 60 yaş ve 7000 prim gün şartlarına tabisiniz. Tam emekli olabilmeniz için bu iki şartın tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca yaştan yani kısmi emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, en az 4500 prim gün ve yine 60 yaş şartları aranmaktadır.