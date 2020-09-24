Bu düzenleme taleplerine dair detaylar ise başlıklar halinde şu şekilde;

1-) Tayin Hakkı

Kamuda çalışan taşeron işçiler 2020 yılı düzenlemelerinde tayin hakkı talep ediyorlar. Taşeron işçiler özellikle eşlerinin çalışması durumunda aile birliği kuramadıklarını dile getiriyorlar. Bu konuda açılan ve taşeron işçi lehine verilen kararları hatırlatan işçiler düzenlemenin en kısa zamanda uygulanmasını istiyorlar.

2-) Ek Ödemelere Zam Talebi

Taşeron işçiler maaşlarının dışında ayrıca bazı ek ödemeler alıyorlar. Dini bayramlarda ödenen ikramiyeler, Eylül ayında yapılan eğitim yardımı ödemesi gibi ödemelerin çok düşük rakamlarda olduğunu ifade eden taşeron işçiler bu konuda zam beklediklerini dile getiriyorlar.

3-) Yüzdelik Dilim Düzenlemesi

Çalışma Bakanlığı'ndan beklenen bi diğer düzenleme konusu yüzdelik dilim. Bu düzenleme adına açılan davaların çok olması nedeniyle tüm işçilere asgari ücrete göre yeniden maaş belirleme yapılması ve maaşların belirlenen fark oranında yükselmesi talep ediliyor.