Hastanelerde çalışan 696 KHK'lı sürekli işçilerin mali haklarında değişiklik yapılması gündemde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sürekli işçilerin sendikaları TİS için bir araya geliyorlar. Öncelik maaşlarda yapılacak düzenleme... Taşeron işçiler adına yapılacak 2020 TİS görüşmeleri ardından ilk maaş zam hakları verilecek. Yeni dönem ile beraber basın içerisinde çok fazla sayıda iddialar yer alıyor olsa bile en kuvvetli olan durum olarak şu an yüzde on beş oranları. Bunların da ardından taşeronlar adına yapılacak olan yüzde on ve on yedi buçuk arasında zam durumları da ön görülenler arasında.