Son dakika haberi: Yaklaşık 1.6 milyon memur ve emekliyi yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge hakkında sevindiren haberler var. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olan memurların alacağı 3600 ek gösterge sonrası maaşlarda 400 lira ile 500 lira arasında artış olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 3600 ek gösterge zammı hakkında son dakika açıklaması geldi. Bakan Soylu, polislere, hemşirelere, din görevlilerine ve öğretmenlere verilecek ek gösterge artışına değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polislere, öğretmenlere, din görevlilerine ve hemşirelere ek gösterge zammı yapılacağını, ek göstergenin 3600'e çıkarılacağını söylemişti.
EK GÖSTERGEDE SON DURUM NEDİR?
Canlı yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'ya "Polisleri sevdiğinizi , önemsediğinizi herkes biliyor. Polislere 3600 ek gösterge gelecek mi?" sorusu soruldu. Bakan Soylu , bu soruya TBMM'deki ek gösterge çalışmalarında son durumla cevap verdi ve şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Buna yönelik de talimat verdiği bu konuda çalışmalar sürüyor. Zannediyorum önümüzdeki dönem içinde gereği yerine getirilecek."
3600 KİMLERE EK GÖSTERGE VERİLECEK?
Seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polislere , öğretmenlere, din görevlilerine ve hemşirelere ek gösterge zammı yapılacağını , ek göstergenin 3600 'e çıkarılacağını söylemişti.
ÇIKARSA İKRAMİYELERDE CİDDİ BİR ARTIŞ OLACAK
Ek gösterge artışı hem maaşları hem emekli ikramiyesini hem de emekli maaşını artıracak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek. Maaş artışından yararlanacaklarda ise bu artışlar yıllık 400 lira ile 500 lira arasında değişecek.
EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.