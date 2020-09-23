4/D personellerinin tüm mali ve sosyal haklarının talepler kapsamında şekilleneceği 2020 TİS görüşmeleri için süreç başlıyor. 2020 TİS görüşmelerinde taşeron işçiler için çok önemli 4 farklı konu başlığı bulunuyor. Bu konu başlıklarına nasıl bir düzenleme geleceğine ilişkin masada olan, kuliste konuşulan değerlendirmeleri ele aldık. İşte 2020 TİS görüşmelerinde taşeron işçi maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı ve görev tanımı hakkı. Uzun bir süredir her 6 ayda bir yüzde 4 zam alan taşeron işçiler yeni dönemde maaşların artış oranlarına dair taleplerini iletecekler. Kamuda çalışan taşeron işçiler için KHK'dan sonraki dönemlerde belirlenen maaş zammı yüzde 4 oldu. Enflasyon oranlarının yüzde 10 bandının üzerinde olduğu bu süreçte işçilerin maaşlarının alım güçleri oldukça azaldı.
2020 TİS GÖRÜŞMELERİNDE 4 ANA BAŞLIK
Taşeron işçiler 31 Ekim tarihinden sonra toplu iş sözleşmesi toplantıları kapsamında taleplerini Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla hükümete iletecekler.
Daha önceki dönemlerde en çok mağduriyet yaşanan konular ise; düzenleme eksikliği nedeniyle her türlü işte çalıştırılan taşeron işçilerin görev tanımı olmaması, aile birliği bozulan taşeron işçilerin tayin hakkı bulunması, maaşları kadroya alındıktan sonra düşen işçiler için yüzdelik dilim düzenlemesi yapılmaması ve maaş zam oranlarının düşük olması oldu.
TAŞERONDA BELEDİYELERDEN İLK ZAM HABERİ GELDİ
Taşeron işçiler için ilk zam haberi Bozova Belediyesi'nden geldi. Hür Belediye İş Sendikası ile Bozova Belediyesi bünyesinde bulunan Bozbel AŞ bünyesinde çalışmakta olan 696 KHK ile çalışmakta işçilere % 45 oranında rekor maaş zammı yapıldı. Bunun yanı sıra taşeron işçileri yakından ilgilendiren tüm sorunların karşılanacağı sözleşme için de hazırlıkların başladığına yer verildi.
İLK ZAM SONRASI YENİ SÜREÇ BAŞLIYOR
İlk zam haberi sonrası taşeronda yeni dönem toplu sözleşme için bekleyiş heyecanlı şekilde devam ediyor. 31 Ekim 'de KHK ile kadroya geçen işçiler için YHK toplu sözleşmesi sona erecek. Bu tarihe kadar toplu sözleşme imzalanacak.
TAŞERON İŞÇİ ZAM ORANLARI
Zam oranlarına ilişkin ise bazı değerler ön plana çıkıyor. En kuvvetli ihtimallerden bir tanesi ise 2020 yılı asgari ücret maaş zam oranı olan yüzde 15. Bu oran enflasyon rakamının üzerinde olup kabul edilmesi halinde işçilere refah payı sağlayacak.
2020 TİS görüşmelerinde önemli olan bir diğer nokta sendikanın zam talebi. Bu konuda bir açıklama gelmezken işçi sendikasının geçmiş dönemdeki yüzde 4'lük zam oranlarını gör önünde bulundurması bekleniyor. Bu kapsamda sendikanın yüzde 15'ten yukarı bir oranda masada olması kuvvetle muhtemel gözüküyor.
TAŞERON İŞÇİLERE 2020 TİS İLE ÇİFTE ZAM GELİR Mİ?
Taşeron işçilerin 2020 TİS görüşmelerinden ilk beklentileri maaş zam oranı. Bu noktada taşeron işçilere belli bir oranda zam yapılması bekleniyor. Bu zam oranları 6 aylık dönemler için belirlenecek. Türk İş Sendikası her 6 aylık dönem için ne kadar maaş zammı istediğini Çalışma Bakanlığı'na sunacak, Çalışma Bakanlığı'da ne kadar maaş zammı verebileceğini sendikaya iletecek. İki tarafın görüşmelerinden orta yol bulunması durumunda maaş zam oranı belli olacak. Burada konuşulan rakam ise yıllık yüzde 15 zam ancak bu oran net değil sadece gündemde yer alan değerlendirmelerde en sık kullanılan oran olarak göze çarpıyor.
2020 TİS GÖRÜŞMELERİ İLE TAŞERON İŞÇİLERİN DÜZENLEME BEKLEDİKLERİ İLK 5 KONU
* 2020 yılı için yapılacak olan taşeron işçi maaş zam oranlarının enflasyon oranlarının üzerinde tutulması,
* Şartlı veya şartsız taşeron işçilerine tayin hakkı verilmesi,
* Bayram, eğitim ödemeleri için yapılan tutarların yükseltilmesi,
* Yüzdelik dilim düzenlemesiyle maaşların yeniden belirlenmesi,
* Taşeron işçiler için görev tanımı yapılması.
TAŞERON İŞÇİLERİN 2020 YILI TAYİN HAKKI
Kamu ve belediye taşeron işçilerinin merakla beklediği tayin hakkı konusunda bazı çözüm önerileri konuşulmaya başlandı. Bu alanda işçilere kendi durumlarına göre bazı haklar olabileceğinin ifade edildiği değerlendirmelerde konuşulan çözüm önerileri arasında şu maddeler bulunuyor.
* Kamu ve belediyelerde çalışan tüm taşeron işçilere koşulsuz şartsız tayin hakkı verilmesi.
* Eşi kamuda çalışanların aile birliği sağlanması adında tayin hakkı verilmesi.
* Yalnızca kurum içi veya il içi tayin hakkı verilmesi konusunda adımlar atılabileceği ifade ediliyor.
Ancak bu çözüm önerilerine ilişkin henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu öneriler yalnızca değerlendirme olup esas sonuçlar 2020 yılı Toplu İş sözleşmesi kapsamında ele alınacak. 2020 Toplu İş Sözleşmesi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikası tarafından yapılacak toplantılar kapsamında gerçekleştirilecek.
Bu toplantıların yaz aylarında yapılması bekleniyordu ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında toplu iş sözleşmelerinin yapılması 3 aylık süre ile ertelendi.