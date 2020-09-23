İŞKUR'dan sağlık personeli alımı. Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere sağlık personeli ve işçisi alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR aracılığı ile çeşitli hastane ve sağlık kurumlarına 2020 yılı sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un resmi internet sayfasında ''açık iş ilanları'' ve ''kamu iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, farklı şehirlerde bulunan özel hastanelere ve kamu hastanelerine KPSS'li ve KPSS şartsız toplam sağlık personeli alımı yapılıyor. Detayları takvim.com.tr'de
İŞKUR'DA YAYIMLANDI
Söz konusu personel alımı ilanları , Türkiye İş Kurumu e Sube sayfası üzerinden erişime açıldı. Açık iş ilanları sayfası üzerinden yayımlanan personel alımı duyurularının detayları şu şekilde:
ALIM YAPILAN KADROLAR VE ALIM YAPAN YERLER
İŞKUR üzerinden özel hastaneler bünyesine yapılan personel alımları şu şekilde:
ATT alımı şu şekilde:
Ağız Diş Sağlığı Teknikeri
Anestezi Teknisyeni
Diğer Sağlık Personeli
İşyeri Hemşiresi
Diş Hekimi Asistanı
Diyaliz Teknikeri
Diyetisyen
Eczane İşçisi
İş arayanlara büyük kolaylık: İŞKUR E-Şube
İş arayanlara büyük kolaylık: İŞKUR E-ŞubeABONE OLİŞKUR'un akıllı telefon kullanıcıları için geliştirdiği uygulamayla, iş arayanlar konumlarına en yakın açık iş ilanlarına ve bu ilanlardaki tüm bilgilere kolayca ulaşabiliyor.
İŞKUR'un akıllı telefon kullanıcıları için geliştirdiği "İŞKUR E-Şube" uygulamasıyla, iş arayanlar konumlarına en yakın açık iş ilanlarına ve bu ilanlardaki tüm bilgilere kolayca ulaşabilirken, işini kaybedenler ise işsizlik ödeneğine bir tıkla başvurabiliyor.
İşsizlikle mücadele çalışmaları kapsamında, işverenle iş arayanı buluşturmada önemli bir görev üstlenen İŞKUR, teknolojiden de etkin bir şekilde faydalanıyor. İş arayanların açık işlere ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefleyen Kurum, tüm hizmetlerini akıllı cep telefonu kullanıcıları için geliştirdiği "İŞKUR E-Şube" adlı uygulamaya taşıdı.
İş arayanların konumlarına en yakın açık iş ilanını ve ilandaki tüm bilgileri kolayca görmesine imkan sağlayan uygulama, İŞKUR hizmet merkezlerine gidilmesine ya da Kurumun internet sitesinin ziyaret edilmesine gerek bırakmıyor.
Uygulama sayesinde, Ankara Kızılay'da veya İstanbul Taksim'de iş arayan bir kişi, akıllı telefonunda bulunduğu konumunu belirterek sokak sokak açık iş ilanlarını rahatlıkla görebilecek.
İş arayanlar uygulama aracılığıyla meslek, şehir gibi farklı arama seçeneklerini kullanabilecek.
İşverenler kolayca ilan bırakabiliyor
Açık iş ilanlarını göreme ve bu ilanlara başvurmanın yanında, iş arayanlara İŞKUR'a kayıt olma, işinden ayrılanlara işsizlik sigortasına başvurma, mesleki eğitim almak isteyenlere de mesleki eğitim kurslarıyla ilgili bilgi alma imkanı veren veriyor.
"İŞKUR E-Şube" uygulaması işverenlere de kolaylıklar sağlıyor. Aradığı nitelikteki elemanı kolay ve hızlı bir şekilde bulmak isteyen işverenler de uygulama aracılığıyla iş ilanı bırakabiliyor.