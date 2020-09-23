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İş arayanlara büyük kolaylık: İŞKUR E-Şube

İş arayanlara büyük kolaylık: İŞKUR E-ŞubeABONE OLİŞKUR'un akıllı telefon kullanıcıları için geliştirdiği uygulamayla, iş arayanlar konumlarına en yakın açık iş ilanlarına ve bu ilanlardaki tüm bilgilere kolayca ulaşabiliyor.

İŞKUR'un akıllı telefon kullanıcıları için geliştirdiği "İŞKUR E-Şube" uygulamasıyla, iş arayanlar konumlarına en yakın açık iş ilanlarına ve bu ilanlardaki tüm bilgilere kolayca ulaşabilirken, işini kaybedenler ise işsizlik ödeneğine bir tıkla başvurabiliyor.



İşsizlikle mücadele çalışmaları kapsamında, işverenle iş arayanı buluşturmada önemli bir görev üstlenen İŞKUR, teknolojiden de etkin bir şekilde faydalanıyor. İş arayanların açık işlere ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefleyen Kurum, tüm hizmetlerini akıllı cep telefonu kullanıcıları için geliştirdiği "İŞKUR E-Şube" adlı uygulamaya taşıdı.



İş arayanların konumlarına en yakın açık iş ilanını ve ilandaki tüm bilgileri kolayca görmesine imkan sağlayan uygulama, İŞKUR hizmet merkezlerine gidilmesine ya da Kurumun internet sitesinin ziyaret edilmesine gerek bırakmıyor.



Uygulama sayesinde, Ankara Kızılay'da veya İstanbul Taksim'de iş arayan bir kişi, akıllı telefonunda bulunduğu konumunu belirterek sokak sokak açık iş ilanlarını rahatlıkla görebilecek.



İş arayanlar uygulama aracılığıyla meslek, şehir gibi farklı arama seçeneklerini kullanabilecek.



İşverenler kolayca ilan bırakabiliyor



Açık iş ilanlarını göreme ve bu ilanlara başvurmanın yanında, iş arayanlara İŞKUR'a kayıt olma, işinden ayrılanlara işsizlik sigortasına başvurma, mesleki eğitim almak isteyenlere de mesleki eğitim kurslarıyla ilgili bilgi alma imkanı veren veriyor.



"İŞKUR E-Şube" uygulaması işverenlere de kolaylıklar sağlıyor. Aradığı nitelikteki elemanı kolay ve hızlı bir şekilde bulmak isteyen işverenler de uygulama aracılığıyla iş ilanı bırakabiliyor.