Ne Kadar Ödeme Yapılır?

2020 yılı itibari ile muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 967,07 TL ödenmekte olup aylık alanların, vefat etmesi, muhtaçlık durumunun ortadan kalkması, bakım altına alınması, erkek çocukların 18 yaşına girmesi, kız çocuklarının ise yükseköğretimde 25 yaşını tamamlaması, aylığın 3 ay aralıksız alınmaması gibi durumlarda kesilmesi durumu söz konusudur.

Muhtaçlık başvuru formu ve daha detaylı bilgiler için: https://www.vgm.gov.tr/faaliyetler/hayir-hizmetleri/muhtac-ayligi