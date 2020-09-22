İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşsizlik ödeneği başvurusu, süresi ve hesaplama!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından belirli tarihler aralığında işinden ayrılan vatandaşlara işsizlik maaşı ödeniyor ve böylece ekonomik zorluk çekmelerinin önüne geçiliyor. İŞKUR işsizlik maaşı alabilmek için belli başlı bazı şartlara sahip olmak gerekiyor. Peki İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nereden ve nasıl yapılıyor? Ödemeler ne kadar süreyle devam ediyor? Maaş hesaplama işlemleri nasıl gerçekleştiriliyor? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları…
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
- Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.
İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY VERİLİR?
Kendi isteğiyle veya işten çıkarılmış kişilere son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre 10 aya kadar maaş ödenmektedir.
2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
En yüksek işsizlik maaşı 2 bin 336,53 TL
En düşüş işsizlik maaşı bin 168,27 TL
İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?
Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.