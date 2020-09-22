PTT BANK EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI!

Emeklilere özel kredi kampanyası düzenleyen PTT emekli kredi desteği ile 80 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunacak.

Emekli maaşını PTT şubeleri üzerinden alan ya da PTT üzerinden almayı taahhüt ederek emekli maaşı taşıma talebinde bulunan emekliler düşük faizli kredi kullanma imkanından yararlanacaklar.

Ancak bu düzenleme halen çalışma aşamasında olup henüz yasalaşmadı. Bu kapsamda SGK'nın çalışmalarını tamamlaması ve söz konusu maaşların 10 katı kadar kredi için onay çıkması bekleniyor. Bu çerçevede bu düzenleme 2019 Kasım ayı itibariyle uygulamada değil.