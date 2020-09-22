Faizsiz kredi imkanlarından faydalanmak isteyen emekliler, bankaların emeklilere özel hazırladığı kredileri araştırmaya başladı. Peki emekliye özel faizli ya da düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? Emeklilerin faizli ya da faizsiz kredilerden faydalanması için başvuru şartları nelerdir? Emeklilere özel kredi kampanyası düzenleyen PTT emekli kredi desteği ile 80 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunacak. Emekli maaşını PTT şubeleri üzerinden alan ya da PTT üzerinden almayı taahhüt ederek emekli maaşı taşıma talebinde bulunan emekliler düşük faizli kredi kullanma imkanından yararlanacaklar. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
EMEKLİYE FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKA VAR MI?
Uzun bir aradan sonra emekliye faizsiz kredi verilmesi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Emekliye faizsiz kredi kampanyası daha önce hükümet yetkilileri arasında konuşulmuş ve vaat olarak söylenmişti. Beklendi içine giren emeklilere maalesef faizsiz kredi haberi gelmedi. Yapılan açıklamada emekliye 3 maaş avans ve 10 maaş da faizsiz avans kredi verileceği söylenmişti. Milyonlarca memeur ve işçi emeklisi hükümet yetkililerinin verdiği bu sözün yerine getirileceğini beklerken, yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi.
PTT Bank'ın emeklilere özel verdiği kredi, emekliye rahat bir nefes aldırabilecek cinsten. PTT Bank'ın emekliye verdiği kredi miktarı 80 bin TL civarında olacak. PTT Bank'a kredi için başvuran emekliler, kredilerinin onaylandığı gün paralarını alabilecekler. Peki PTT Bank emekli kredisi başvuru koşulları nelerdir? PTT Bank emekli kredi başvurusu nasıl yapılır? Özellikle kendi emekli müşterisine daha uygun kampanyalar veren PTT Bank, müşterilerinin de ilgisini çekmek için çok özel kampanyalar sunuyor. Peki PTT Bank emekli kredisi faiz oranları nedir?
PTT BANK EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI!
Emeklilere özel kredi kampanyası düzenleyen PTT emekli kredi desteği ile 80 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunacak.
Emekli maaşını PTT şubeleri üzerinden alan ya da PTT üzerinden almayı taahhüt ederek emekli maaşı taşıma talebinde bulunan emekliler düşük faizli kredi kullanma imkanından yararlanacaklar.
Ancak bu düzenleme halen çalışma aşamasında olup henüz yasalaşmadı. Bu kapsamda SGK'nın çalışmalarını tamamlaması ve söz konusu maaşların 10 katı kadar kredi için onay çıkması bekleniyor. Bu çerçevede bu düzenleme 2019 Kasım ayı itibariyle uygulamada değil.
SGK EMEKLİLERE MAAŞININ 10 KATI FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ VERİYOR MU?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Bu düzenleme ile emekli vatandaşlara maaşlarının 10 katı kadar kredi verilmesi öngörülüyor.
Eğer Sosyal Güvenlik Kurumu'nun üzerinde çalıştığı bu düzenleme kabul edilir ve hayata geçerse emekli vatandaşlar ihtiyaçları kapsamında kredi çekebilecekler. Bu durumda ise emekli maaşı 2 bin TL olan bir emekli 20.000 TL'ye kadar kredi kullanım hakkı elde edecek.
TEB EMEKLİLERE ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI
Emeklilere özel ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında yer alan bir diğer banka olan TEB avantajlı kredi faiz oranlarını sadece maaş müşterisi olan ya da maaş müşterisi olmak için talepte bulunan müşterilerine uyguluyor.
ŞEKERBANK EMEKLİYE KREDİ
Şekerbank'ın emekliye özel kredi imkanları Buna ek olarak Şekerbank, emekliye maksimum 36 bin TL civarında kredi imkanı sunuyor. Şekerbank'tan maaş alan emekliler T.C. kimlik numarasıyla şubelerden başvuru yaparak kredi talep edebiliyor. Emekliye kredi talebi için ekstra farklı bir evrak istenmiyor. Kredi talebi onaylandığı takdirde, bankaya giderek para o gün çekilebiliyor.