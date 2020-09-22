SADECE DEVLETE AİT BORÇLAR

E-devlet üzerinden yapılan haciz sorgulamaları, sadece maliye bakanlığını kapsamaktadır. Özel kurum borçları, banka borçları ve diğer borçlar e-haciz kapsamına girmez. Üzerinizde haciz olup olmadığını anlayabilmeniz için, banka hesabınızı kontrol edebilirsiniz. Veya bankanızın müşteri hizmetlerini arayıp, bunu öğrenebilirsiniz. Özel haciz işlemleri, e-devlet üzerinden sorgulanamaz.

E-HACİZ NASIL KALDIRILIR?

E-haciz işlemi gerçekleşmeden önce bu süreci durdurmak için size bildirilen 7 günlük süre içinde ödeme yapabilir ya da borcunuzu taksitlendirebilirsiniz. Eğer banka hesabınızdaki mal varlığınıza haciz geldiyse banka ile anlaşarak taksitlendirme yapabilir ve bu şekilde haczi kaldırabilirsiniz. Herhangi bir ödeme yapmadığınız takdirde borcunuza istinaden haciz işlemi gerçekleştirilir. E-haciz uygulaması ile gayrimenkullere de haciz konulabilir.