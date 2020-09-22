Adalet Bakanlığından az önce gelmiş olan duyuruya göre 1200 kişilik kadro için Kamu Personeli alımı ilanı yayımlandı. Resmi Gazete'de duyurulmuş olan ilana göre 2020 yılı için 1200 kişilik kadro ile Hakim ve Savcı adayı alımı yapılacak. Bu yönde bakanlık yapacağı yazılı yarışma sınavı ve Mülakat ile 9 . ve 5 . dereceli kadrolara atama yapacak. Sınav, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacaktır. İlana başvurular 1 Ekim ile 8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Başvurular ÖSYM 'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de