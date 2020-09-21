Sakın unutmayın! Geriye dönük 5 yıl için başvurabilirsiniz! Dul, yetim, anne, baba ve kardeşlere 801 TL ödeme var

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından yapılan ödemeler arasında yer alan Cenaze Yardımı hak sahiplerine ödenir. Belli koşullar altında sağlanan cenaze yardımı ödemelerinde eş ve çocukların dışında anne, baba ve kardeşlerde hak sahibi olarak belirlenebiliyor. Vefat eden kişinin yakınlarına sadece bir defaya mahsus olmak üzere, belli bir tutarda, SGK tarafından cenaze ödeneği veriliyor. Peki, 2020 yılında cenaze yardımı ne kadar oldu? Cenaze yardımı ne zaman alınabiliyor? Bu yardımı almak için başvuru şartları nelerdir? Öncelikle, vefat tarihinden sonra en geç 5 yıl içerisinde başvuruda bulunabilir, ödemeyi alabilirsiniz. 5 yılı geçen vefatlar sonrasında kişinin hakkından vazgeçmiş olduğu kabul edilir. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
CENAZE YARDIM PARALARINI 5 YIL SÜRE İLE ALABİLİRSİNİZ
Cenaze yardım paraları Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yapılması durumunda ödeniyor.
Bu ödemelerden faydalanmak için başvuruda bulunmak zorunluğu olduğundan o dönem başvuru yapmayan vatandaşlar ödemeleri almayı unutabiliyorlar. Bu tür durumlarda vatandaşlara geriye dönük hak sağlanıyor. Vatandaşlar SGK'ya yazılı başvuru yapmaları durumunda 5 yıl için cenaze yardımlarını alabiliyorlar.
ÖDEMELER HANGİ ŞARTLAR KAPSAMINDA YAPILIR?
SGK'dan cenaze yardım parası almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken şartlar bulunuyor. Vefat eden kişinin sigorta ve prim ödemelerine ilişkin bu şartlar şunlar; Cenaze yardımı ödeneğini almak için vefat eden kişinin en az 360 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Burada gözden kaçırılan bir diğer nokta cenaze yardımı almak için vefat eden kişinin, vefat ettiği tarihte sigortalı olmasına gerek yok.
801 TL Olarak Ödeniyor
2020 yılında 801 TL olarak ödenen cenaze yardımı için başvuru yapacak olan vatandaşlar SGK'ya dilekçe verecekler. Bu sürecin ardından ödemeler öncelikle eş ve çocuklar varsa eş ve çocuklara ödenir. Eğer yoksa ödemeler anne, baba veya kardeşlere yapılır.
KİMLER İÇİN CENAZE YARDIMI ALMAK MÜMKÜNDÜR?
Sigortalı bir kişi, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat ettiğinde,
Malullük, yaşlılık veya sürekli iş göremezlik raporu olan kişilerin vefatı gerçekleştiğinde,
Kendisi adına en az 360 gün olmak şartıyla yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilen sigortalı kişiler öldüğünde hak sahipleri cenaze ödeneği için başvurulabilir.
Eğer 360 gün yaşlılık veya ölüm sigortası primi bildirilmiş ise kişinin öldüğü zaman sigortalı olup olmadığına bakılmaz.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Ölüm tarihinin belirtildiği bir dilekçe ile birlikte Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne/ Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurmak gerekir.
Eğer sigortalı/emekli kişinin ölüm tarihi nüfus kütüğüne henüz işlenmemiş ise dilekçeyle birlikte ilgili makamların düzenlemiş olduğu ölüm belgesi de kuruma verilir.
Vefat tarihinden itibaren 5 yıl içinde başvuru yapmak mümkün. 5 yıl geçtiğinde ise kişilerin bu haktan vazgeçmiş oldukları kabul edilir ve başvuruya izin verilmez.
Cenaze yardımı sadece ölen kişinin ailesine bir kez ödenir. Ölüm aylığı ile karıştırmamak gerekir.
BAŞVURU YAPTIKTAN SONRA NASIL TAKİP EDİLİR?
Başvuru yapıldıktan sonra iş yoğunluğu ve başvuru sürecinde çıkabilecek sorunlar nedeniyle sonuçların belli olması biraz zaman alıyor. Genel olarak ortalama 2 veya 3 ay içinde başvuru sonuçları belli oluyor. Cenaze yardımını sorgulamak istiyorsanız şu adımları izleyebilirsiniz:
e-Devlet sitesine giriş yapın.
Anasayfada çıkan e-hizmetler butonuna tıklayın.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nu seçin.
Şahıs Ödemeleri Sorgulama sayfasını açın.