Ülkemizde ev hanımları, emekli, esnaf ve işsiz olan pek çok vatandaşımız için devlet tarafından destek ödemeleri sürdürülmektedir. Her geçen gün artış gösteren destek ödemeleri günümüzde pek çok vatandaşımızı yakından ilgilendiren konular arasında bulunuyor. PTT tarafından yatırılan destek ödemeleri pek çok vatandaşımızın geçimlerini sürdürmeleri için bir nebze de olsa rahatlatıcı olmasıyla beraber dikkatleri üzerine çekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden herhangi bir geliri olmayan kişilere, temel hayati ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla maddi destekte bulunur. Geliri olmayan vatandaşların, şartlara uygun olmaları halinde maaştan yararlanması söz konusu olur. Yaşlılık maaşı başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapılıyor. Bu vakıflar kendi ilçenizde yer almakta olup genellikle kaymakamlıklar bünyesinde hizmet vermektedir. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de