Otomobil biz yetişkinlerin en önemli oyuncağıdır.Çoğumuz gönlümüzde yatan Klasik Otomobile ama pahalı ama ucuz yoldan ulaşmanın hayali ile yaşarız. Fakat bu otomobiller oldukça pahalı. Sahibinden sitesinde verilen ilan bunu kanıtlar niteliktedir. İlana bakıldığında istenen ücretin 15 milyon TL olduğu görülüyor.
1939 ALFA ROMEO 8 C 2900B MODELİ HAKKINDA BİLGİ
1939 Alfa Romeo 8C 2900B modeli, temelde Alfa Romeo 8C 2900A yarış arabalarına dayanır. Üretimde kaldığı dönem boyunca 50 adet civarında üretilen bu aracın, Coupe modelinden sadece 5 adet üretilmiş.
Üretildiği yılların en hızlı yol araçlarından biri olan Alfa'nın 2.900 cc. hacmindeki iki kompresörlü sekiz silindirli motoru 180 Hp. güç üretiyor. 1939 Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta, 2019 Şubat ayında Paris'te bir müzayedede 16.745.600 Euro ( Yaklaşık 110 Milyon TL ) bedelle satılarak yeni sahibine teslim edildi. Bu fiyat Savaş öncesi modellerde, bir Dünya Rekoru niteliğindedir
1998 DOĞAN İÇİN 145 BİN TL YAZILMIŞTI