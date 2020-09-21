Otomobil biz yetişkinlerin en önemli oyuncağıdır.Çoğumuz gönlümüzde yatan Klasik Otomobile ama pahalı ama ucuz yoldan ulaşmanın hayali ile yaşarız. Fakat bu otomobiller oldukça pahalı. Sahibinden sitesinde verilen ilan bunu kanıtlar niteliktedir. İlana bakıldığında istenen ücretin 15 milyon TL olduğu görülüyor.