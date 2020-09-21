Sosyal devlet olma gereği olarak çeşitli yardımlar devlet tarafından hak sahiplerine yapılmaktadır. Çalışan, çalışmayan, çalışamayan, engelli, yaşlı, hasta ve bunun gibi durumlarda bulunan vatandaşlara devlet tarafından çok sayıda yardım ödemesi yapılıyor. SGK, Aile Bakanlığı, İŞKUR diğer devlet kurumları tarafından ödenen bu yardımların ortak amacı vatandaşların içerisinde bulundukları zor durumdan olabildiğinde en az şekilde etkilenmeleri. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına sağlanan bu yardım ödemelerinden bir tanesi de yaşlılık maaşı. Peki, devlet desteği nasıl alınır? Devlet tarafından yardım ödemeleri ne kadar? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de