Emeklilik çalışanların statülerine göre, yani SSK'lı (4-a), Bağ-Kur'lu (4-b) veya devlet memuru (4-c) olmalarına göre farklılık gösterir. Her bir statü içerisinde bulunanların belirli koşulları yerine getirmesi beklenir. Ayrıca, kadın çalışanla erkek çalışan arasında da emeklilik koşullarının tamamlanması bakımından farklılıklar vardır. Genel olarak bir veya birden fazla işverene bağlı olarak hizmet sözleşmesiyle çalışanlar için 4-a, yani eski adıyla SSK koşulları geçerlidir. Bu sigortalılar için emeklilikte üç koşulun bir arada yerine getirilmesi şarttır. Hem emeklilik için gerekli yaşı tamamlayacaksınız, hem prim ödemeniz dolmuş olacak hem de başlangıçta erkek ve kadın için farklı olan sigortalılık süreniz tamamlanacak. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
3,5 YIL ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ!
Sosyal güvenlik sistemi kapsamında değişiklik yapıldığını ilk olarak sizlere duyurmuştuk. 2008 öncesinde SSK, Bağ-kur veya Emekli Sandığı kapsamında isteğe bağlı emekli olunabiliyordu. Sistem 2008 yılında SSK'ya tabi tutulmasına son verilip Bağ-kur bağlanmıştı. Ancak o tarihten sonra tüm isteğe bağlılar Bağ-kur 4B kapsamında değerlendirilirken, 2008'den önce 4A kapsamında prim ödemekte olanlar 4B geçirildi. 2008 yılından önce SSK statüsünde isteğe bağlı sigorta primi ödemeye başlayanlar, Bağ-Kur statüsüne alındıkların farkında değillerse daha çok prim ödeyip geç emekli olursunuz. Ancak;
İlk prim ödemesinde 5.000 gün prin ödemesi yeterli iken, statü değişikliğinde 9.000 gün prime tabi olursunuz. İsteğe bağlı sigortalılar SSK statüsünde daha az primle daha erken emekli olmaları mümkün. Ayrıca SSK statüsünde emekli aylığı Bağ-kur'a göre yüzde 30'a varan oranda artıyor.
SGK güvenlik sisteminde birden fazla statüde çalışması bulunanlar son 7 yıldaki statüsüne bakılarak, ödediği ve geçirdiği statüye göre emeklilik işlemleri yapılır. İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, SSK statüsünde emekli olabilmek için hesap kitap yaptırarak araştırıldı ve 3.5 yıl emekli olma fırsatı çıktı.
Sosyal Güvenlik Kurumu olarak hangi yaşta olursanız olun geriye doğru 3.5 yıl (1261 gün) önce isteğe bağlı sigorta primi ödemeyi kesip 4A statüsüne geçerseniz 3.5 yıl erken emekli olabilirsiniz.
HİZMET BİRLEŞTİRMESİ
Çalışanların emeklilik hesapları yapılırken tüm hizmetleri hesaba katılıyor. Tabii bunun için hizmet birleştirmesi dediğimiz yöntemin uygulanması gerekiyor. Kurumlar arası çalışmalar belli yöntemlerle birleştiriliyor, emekli olunacak kurum belirleniyor. Bir çalışan hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu hatta hem de Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışabilir. Çalışmalarının tamamı prim gününü oluşturuyor. Birleştirilen çalışmalara askerlik-doğum borçlanmasıyla elde edilen günler de ilave edilebiliyor.
SON 1261 GÜN
Birden fazla kurumda çalışan kişinin hangi kurumdan emekli olacağı konusu merak ediliyor. Bu noktada 2 ayrı işlem bulunuyor. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar için kural son 7 yıldaki 1261 gün olarak işletiliyor. Yani siz son 1261 gün hangi kuruma prim ödemişseniz, hizmetlerinizin birleşmesinden sonra o kurumdan emekli oluyorsunuz. 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlarda ise hangi kuruma daha çok prim ödenmişse emeklilik de o kurumdan gerçekleşiyor. 1 Ekim 2008 öncesi sigortalıların son 7 yılda çalıştıkları iki kurumun hizmet süreleri eşit ise (1.260 gün) o zaman son çalışılan kurum emeklilikte geçerli oluyor ve maaş buradan bağlanıyor.
MAAŞI DA ARTIRIR
Emekli maaşı hesabında Bağ- Kur yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SSK, tarım Bağ-Kur, zorunlu Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanlarda hangi kurumdan emekli olunacağının belirlenmesi için son 7 yıldaki çalışmalara bakılır. Yani SSK'dan emekli olmak için son 3.5 yıl SSK'lı olmak ya da 7 yıl içinde 3.5 yılı aşan süre SSK'lı olmak gerekiyor. SSK'dan emeklilik hem daha erken emekli olma hem de daha yüksek maaş alma imkanı sunuyor.
ÜÇ KOŞULU YERİNE GETİRDİĞİ TARİHE GÖRE;
ERKEKLERİN EMEKLİLİK YAŞI ŞÖYLE:
23 Mayıs 2002 öncesi: 55
24.05.2002-23.05.2005: 56
24.05.2005-23.05.2008: 57
24.05.2008-23.05.2011: 58
24.05.2011-23.05.2014: 59
24.05.2014 sonrası: 60 yaş
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olup, üç koşulu 2014 yılından sonra yerine getirebilen erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor.
KADINLARIN EMEKLİLİK YAŞI ŞÖYLE:
23 Mayıs 2002 öncesi: 50 yaş
24.05.2002-23.05.2005: 52
24.05.2005-23.05.2008: 54
24.05.2008-23.05.2011: 56
24.05.2011 sonrası: 58 yaş
NOT: 15 yıl sigortalılık, 3600 prim günü ve erkeklerde 55, kadınlarda 50 yaş şartından en son hangisi yerine gelirse, o tarihteki kademeli yaş esas alınıyor.
1 EKİM 1999 İTİBARIYLA EMEKLİLİĞE KALAN SÜRE
2-4 yıl arasında olan kadın 51, erkek 56
4-6 yıl arasında olan kadın 52, erkek 57
6-8 yıl arasında olan kadın 53, erkek 57
8-10 yıl arasında olan kadın 54, erkek 57
10 yıldan fazla olan kadın 56, erkek 58 yaşında emekli olabiliyor.
NOT: 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayan Bağkurlu'dan bugün 5400 prim gününü tamamlamış kadınlar 56, erkekler ise 58 yaşında emekli olabilir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
07.03.1974 doğumluyum, işe girişim, 10.05.1991, toplam gün sayım 5530 gün, ne zaman emekli olabilirim? Mert Y.
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.
14.05.1977 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1994, ödenen prim gün sayım 2181 gün, şu an çalışmıyorum. En kolay ve ne zaman emekli olabilirim? Kerim SÖZEN
İşe girişiniz 24.05.1995 tarihinden önce ise 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şatlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için hangi kademeye tabiyseniz o şartların oluşması gerekmektedir.
Ali Bey, ben 1983 doğumluyum.
Sigorta girişim 17.03.2005, ayrıca 1996 'da çıraklık okulundan girişim var, etkisi olur mu? Ne zaman emekli olurum? Adem ADALI
1996 yılındaki çıraklık okulundan aldığınız giriş emekliliğinize faydası olmaz. Ancak aynı sigorta sicil numarasını ömür boyu kullanabilirsiniz.
Ayrıca bayanlarda doğum borçlanması yapacaklar için aranan ve birinci şart olan doğumdan önce 4/a (SSK) kapsamında tescili yapılmış olmak şartının oluşmasında işe yaramaktadır.
Yani stajyerlikten dolayı 4/a (SSK) girişi yapılmış olan bayanlar bu girişten sonra doğum yapmışlarsa doğum borçlanması hakları bulunmaktadır. Siz 2005 yılındaki girişinizden dolayı 60 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik, en az 4500 prim gün, 25 yıl ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.
1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılıdır. Boşluklar vererek çalıştım. 3000 günüm var. Kaç yaşında emekli olurum? R.ÇALIŞKAN
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor. Bu durumda prim gün sayınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz.
27.06.1978 doğumlu erkeğim. 10.09.1996 SSK girişim var. Toplam 4781 gün prim ödemesi var. Aynı iş yerinde 7 senedir çalışıyorum, SGK primi brüt 1400 TL. olarak ödeniyor? D.ERGİN
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınızın tamamlanması için 1044 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir. Bu da yaklaşık üç yıla tekabül eder. Ancak 56 yaşınız 2034 yılında dolacak. Emekli olacağınız tarih 27.06.2034 tarihi olacaktır.
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