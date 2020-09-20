2020 model Peugeot 5008 ÖTV sonrası fiyat listesi

Benzin

5008 GT-LINE 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik: 460.949 TL

Dizel

5008 ALLURE SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik: 446.324 TL

5008 GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik: 460.949 TL

ÖTV DÜZENLEMESİ SONRASI YENİ ORANLAR!

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV oranları şu şekilde değiştirildi.

- 1600 cm3 silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL'ye kadar olan araçlarda yüzde 45 ÖTV,

- 1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL-130.000 TL arası araçlarda yüzde 50 ÖTV,

- 1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 130.000 TL üzeri olan araçlarda yüzde 80 ÖTV uygulanacak.

- 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL'ye kadar olan araçlarda %130 ÖTV,

- 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL üzeri olan araçlarda %150 ÖTV,

- 2000 cm3 üstü silindir hacmi olan ve matrah sınırı olmayan araçlarda %220 ÖTV alınacaktır.