65 YAŞ MAAŞI NE KADARDIR?

2022 sayılı kanunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre başvurusu uygun görülen vatandaşlara maaş ödemesi yapılır. Bu kanunda yapılan son düzenlemeye göre 672 lira 82 kuruşluk bir maaş alabilirsiniz. 2020 yılının ilk 6 aylık enflasyonuna göre temmuz ayında yapılacak artışla birlikte 65 yaş aylığı 711 lira 50 kuruş olacaktır.

HANGİ AYLARDA NASIL ÖDENİR?

65 yaş aylığını almaya hak kazandıysanız ilk maaşınızı ikamet ettiğiniz yerdeki Ziraat Bankası ya da PTT'den alabilirsiniz. Daha sonra istediğiniz bir banka hesabına ödemeleri yönlendirme şansına sahipsiniz. Ayrıca önceden üç ayda bir olarak verilen bu ödeme, bir süre önce aylık olarak verilmeye başlandı. Bu kapsamda vatandaşlar 65 yaş maaşlarını aylık olarak çekebiliyorlar.