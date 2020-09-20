Her yıl Ocak ve Temmuz'da maaşları artırılan emekliler, 2020'nin son zammını Temmuz'da cebine koydu. Maaşlar yüzde 5.75 oranında artırıldı. Emekliler bir sonraki zammı Ocak'ta alacak. Merkez Bankası'nın açıkladığı son beklenti anketi de bu zammın oranına ilişkin ipucunu verdi.
TÜFE TAHMİNİ % 11.46
Ekonomistlerle yapılan Eylül ayı beklenti anketinde cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 11.46 çıktı. Bu tahmin tutarsa, önümüzdeki Ocak ayında 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşları yüzde 5.4 yükselecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
En düşük esnaf emeklisi aylığı buna göre bin 886 liradan bin 988 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 353 liraya yükselecek. Emeklilerin zam oranını önümüzdeki günlerde enflasyon verilerinin seyri gösterecek. Zam oranı Ocak'ta belli olacak ve aynı ay içerisinde emekli maaşlarına yansıtılacak.
YENİ ZAM İÇİN VERİ GELDİ
Emekliler için yeni zam oranını 6 aylık enflasyon belli edecek. Bu rakam 3 Ocak'ta açıklanacak.