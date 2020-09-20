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    • Ekonomi
    • 20.09.2020 Gazete
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    ye 2.353 TL! Maaşlarda ne kadar artış olacak? 2021 en düşük ve Bağ-kur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

    ve Bağ-Kur lerinin mı beklenti anketindeki tahminine göre yüzde 5.4 olacak. En düşük maaş esnafta bin 988, SSK’lılarda 2 bin 353 liraya yükselecek. Peki, na yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? İşte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...



    Her yıl Ocak ve Temmuz'da maaşları artırılan emekliler, 2020'nin son zammını Temmuz'da cebine koydu. Maaşlar yüzde 5.75 oranında artırıldı. Emekliler bir sonraki zammı Ocak'ta alacak. Merkez Bankası'nın açıkladığı son beklenti anketi de bu zammın oranına ilişkin ipucunu verdi.



    TÜFE TAHMİNİ % 11.46
    Ekonomistlerle yapılan Eylül ayı beklenti anketinde cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 11.46 çıktı. Bu tahmin tutarsa, önümüzdeki Ocak ayında 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşları yüzde 5.4 yükselecek.



    NASIL DEĞİŞECEK?
    En düşük esnaf emeklisi aylığı buna göre bin 886 liradan bin 988 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 353 liraya yükselecek. Emeklilerin zam oranını önümüzdeki günlerde enflasyon verilerinin seyri gösterecek. Zam oranı Ocak'ta belli olacak ve aynı ay içerisinde emekli maaşlarına yansıtılacak.



    YENİ ZAM İÇİN VERİ GELDİ
    Emekliler için yeni zam oranını 6 aylık enflasyon belli edecek. Bu rakam 3 Ocak'ta açıklanacak.

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    Haberler Ekonomi Emekliye 2.353 TL! Maaşlarda ne kadar artış olacak? 2021 en düşük SSK ve Bağ-kur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
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