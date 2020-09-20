TOKİ tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada yada 461 TL taksitle ev kampanyasının başladığına yer verildi. İşte TOKİ 'nin 11 şehirde en ucuzu 110 bin TL olan evleri ve başvuru bilgileri. TOKİ Başkanlığı 1+1, 2+1, ve 3+1 konut satışı için yeni duyurular yayımladı. Türkiye geneli çok sayıda şehir için yayımlanan bu duyurularda vatandaşların uygun ödeme koşulları ile alabileceği yeni daireler bulunuyor. Bu konutlar ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara sunulan kolay ödeme seçenekleri ise bir miktar peşin ödeme geriye kalan tutarın ise taksitlerle ödenmesi şeklinde. TOKİ'den ev alacaklar için tüm detayları ile haberimizde derledik. İşte Eylül ayının üçünü haftasında TOKİ konut satışları. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
EMEKLİ, ASGARİ ÜCRETLİ, DAR GELİRLİLER
TOKİ'den yapılan açıklamada evlerin dar gelirliler için satışa sunulduğuna yer verildi. Dar gelirli olan vatandaşların, belirtilen tarihler arasında başvurusunu yapması gerektiği bildirildi.
TOKİ evlerine başvuru yapacaklarda aranan şartlar ise şu şekilde:
- T.C. vatandaşı olması,
- Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,
- Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)
- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500.00 TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500.00 TL olması gerekmektedir.)
AYDA 461 TL TAKSİTLE EV
Evler için ödeme planları şu şekilde:
BAŞVURU
T. Halk Bankası Aġ. Tüm ġubeleri ve E-Devlet üzerinden başvurulabilir. E Devlet üzerinden başvurular , aşağıdaki sayfadan yapılmaktadır.
https://www.turkiye.gov.tr/toplu-konut-idaresi-baskanligi-toki
TOKİ'NİN AÇIK SATIŞ İLE KONUT SATIŞI YAPTIĞI ŞEHİRLER
TOKİ Başkanlığı'nın konut satış listesi çok değişken. Kurum ilan süresi dolan satışları geri çekerken yeni satışları ise resmi sitesinden duyuruyor.
Kısa süreli aralıklarla güncellenen bu konut satışlarında şuanda ise 14 şehirde ev satış ilanı bulunuyor. Alt gelir grubunda sunulan konut satışları için ikamet şartı gerekirken orta gelir grubunda bu şart aranmıyor.
Bu bilgiler ışığında TOKİ'nin sitesinde yer alan konut satış listesi şu şekilde; Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Giresun, Mersin, Rize, Sivas, Tokat, Van, Zonguldak.
TOKİ KONUT SATIŞLARINDA YER ALAN KONUTLAR
Ev almak isteyen vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çeşitli seçenekler sunuyor olsa da satışa çıkarılan konutların birçoğu standart olarak üretilen evlerden oluşuyor.
Dar gelirni vatandaşların ev sahibi olabilmeleri adına üretilen konutlar genellikle 1+1 ve 2+1 olarak üretiliyor. Orta gelir grubu için üretilen konutlar ise çok büyük oranda 3+1 şeklinde oluyor. Ancak bu konutların dışında TOKİ 4+1 konut satışı da yapıyor.
ÖDEME KOLAYLIKLARI NELER?
TOKİ Başkanlığı'nın sunduğu ödeme seçenekleri kuralı konut alımlarında uygulanan seçeneklerle eşdeğer.
Kurum ev alacak olan vatandaşların konut projesine göre değişen oranlarda belli bir tutarda peşinat ödemesini istiyor. Peşinat ödemeleri yüzde 10'dan başlayıp yüzde 12, yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 25 oranlarında oluyor.
Taksit seçenekleri de konuta göre değişiyor. TOKİ peşinat ödemesi yapan vatandaşların kalan borçlarını en az 120 ay olmak üzere uzun vadede taksitlendiriyor. Bu süre 120 ay, 144 aay, 180 ay, 216 ay ve 240 ay şeklinde olabiliyor.