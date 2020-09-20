BİM aktüel 20 Eylül 2020! BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta neler var?

BİM aktüel 20 Eylül 2020 kataloğunda yine birbirinden gerekli ürünler uygun fiyatlar ile sunuluyor. Vatandaşlar şimdiden alacaklarını belirlemek ve erken saatlerde tükenmeden almak için BİM aktüel ürün kataloğunu incelemeye başladı. Özellikle temizlik ürünlerindeki fırsatlar dikkat çekiyor, BİM aktüel 20 Eylül 2020 kataloğuna haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.