A101 aktüel 19-25 Eylül kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 aktüel 19-25 Eylül kataloğunda yine birbirinden güzel ve ihtiyaç duyulan ürünler yer alıyor. Her hafta yakından takip edilen A101 aktüel ürünler stoklarla sınırlı olduğundan acele etmek gerekiyor. Bu haftanın 6 günlük yayınlanan kataloğundaki fırsatları sizler için derledik. Alacaklarının listesini çıkarmak isteyen ve unutmaması gerekenleri not alacaklara A101 aktüel 19-25 Eylül kataloğu içeriğini paylaştık
A101 19 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Torku Dana Kavurma
Algida Magnum Mini Çeşitleri
Galle Kornişon Turşu 330 g 4,25 TL
Dardanel Ton Balığı 400 g 16,95 TL
Elseve Şampuan Çeşitleri
Moji Lolli Ben10 Lolipop Çeşitleri 0,60 TL
Çerezya Çiğ Kokteyl 180 g 10,75 TL
Meyve ve sebze ürünlerinde çeşitli indirimler