2020 Opel ve Peugeot model güncel araç fiyatları! İşte Insıgnia Astra Crossland X ve 208 301 308 2008 3008 5008 fiyat listesi

Türkiye'nin en fazla satan markaları arasında yer alan Opel ve Peugeot merak edilen sıfır araç modellerinin güncel fiyat listesini açıkladı. ÖTV düzenlemesi sonrası resmi internet sitesi üzerinden yeni fiyat listesini duyuran firmalar, 2020 model sıfır araç satın alacaklar için tüm listeyi yeniledi. İşte Eylül 2020 Corsa, Astra HB, Astra Sedan, Crossland X, Grandland X, Insıgnia Combo ve 208 301 308 2008 3008 5008 fiyat listesi... Özellikle üst segmentte meydana gelen artışlar sonucunda 1.6 lt motor hacminin altındaki otomobillere bir yönelme olmasını da bekleniyor. Orta ve alt segment araçlarda olumsuz bir etki olmadığını gördükten sonra araç taleplerini daha da artırmıştır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de