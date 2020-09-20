2020 Opel ve Peugeot model güncel araç fiyatları! İşte Insıgnia Astra Crossland X ve 208 301 308 2008 3008 5008 fiyat listesi

Türkiye'nin en fazla satan markaları arasında yer alan Opel ve Peugeot merak edilen sıfır araç modellerinin güncel fiyat listesini açıkladı. ÖTV düzenlemesi sonrası resmi internet sitesi üzerinden yeni fiyat listesini duyuran firmalar, 2020 model sıfır araç satın alacaklar için tüm listeyi yeniledi. İşte Eylül 2020 Corsa, Astra HB, Astra Sedan, Crossland X, Grandland X, Insıgnia Combo ve 208 301 308 2008 3008 5008 fiyat listesi... Özellikle üst segmentte meydana gelen artışlar sonucunda 1.6 lt motor hacminin altındaki otomobillere bir yönelme olmasını da bekleniyor. Orta ve alt segment araçlarda olumsuz bir etki olmadığını gördükten sonra araç taleplerini daha da artırmıştır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
2020 OPEL GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
2020 model Opel Corsa ÖTV sonrası fiyat listesi
- 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential: 144.900
- 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Edition: 179.400
- 1.5 Dizel MT-6 100 HP Edition: 183.400
- 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Elegance: 186.400
- 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Ultimate: 196.900
2020 model Opel Astra Sedan ÖTV sonrası fiyat listesi
- 1.4 Benzinli MT-6 140 HP Edition Plus: 165.900
- 1.4 Benzinli AT-6 140 HP Edition Plus: 176.900
- 1.4 Benzinli AT-6 140 HP Sport: 186.900
2020 model Opel Astra HB ÖTV sonrası fiyat listesi
- 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition: 199.900
- 1.4 Benzinli CVT-7 145 HP GS Line: 226.900
- 1.5 Dizel AT-9 122 HP Edition: 221.300
- 1.5 Dizel AT-9 122 HP GS Line: 229.700
- 1.5 Dizel AT-9 122 HP Elegance: 297.800
2020 model Opel Crossland X ÖTV sonrası fiyat listesi
- 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essentia: 194.300
- 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Enjoy: 204.300
- 1.5 Dizel AT-6 120 HP Enjoy: 216.600
- 1.5 Dizel AT-6 120 HP Excellence: 229.700
2020 model Opel Grandland X ÖTV sonrası fiyat listesi
- 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Essentia: 289.900
- 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Enjoy: 301.700
- 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Enjoy Skyline: 311.800
- 1.5 Dizel MT-6 130 HP Essentia: 286.400
- 1.5 Dizel MT-6 130 HP Enjoy: 294.300
- 1.5 Dizel AT-6 130 HP Enjoy: 324.800
- 1.5 Dizel AT-6 130 HP Enjoy Skyline: 334.900
- 1.5 Dizel AT-6 130 HP Enjoy Explorer: 329.300
- 1.5 Dizel AT-6 130 HP Excellence: 372.000
- 1.5 Dizel AT-8 130 HP Ultimate: 399.300
2020 model Opel Insignia ÖTV sonrası fiyat listesi
- 1.6 Dizel AT-6 136 HP Excellence: 393.400
- 1.6 Dizel AT-6 136 HP Enjoy: 359.700
- 1.6 Dizel AT-6 136 HP Exclusive: 427.200
2020 model Opel Combo ÖTV sonrası fiyat listesi
- 1.5 Dizel MT-5 102 HP Essentia: 159.700
- 1.5 Dizel MT-6 130 HP Enjoy: 168.700
- 1.5 Dizel MT-6 130 HP Enjoy Style: 178.600
- 1.5 Dizel AT-8 130 HP Enjoy: 188.600
- 1.5 Dizel AT-8 130 HP Excellence: 199.100
- 1.5 Dizel AT-8 130 HP Ultimate: 204.100
ÖTV SONRASI PEUGEOT 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ FİYATI
2020 model Peugeot 208 ÖTV sonrası fiyat listesi
- 208 SIGNATURE 1.5 BlueHDi 100hp: 177.500 TL
- 208 ACTIVE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp: 177.500 TL
- 208 SIGNATURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp: 177.500 TL
2020 model Peugeot SUV 2008 ÖTV sonrası fiyat listesi
Benzin
- Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp 6MT: 281.678 TL
- Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 295.740 TL
- Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack: 304.740 TL
- Yeni 2008 ALLURE DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp EAT8: 319.928 TL
- Yeni 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 319.928 TL
- Yeni 2008 GT-LINE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 344.678 TL
Dizel
- Yeni 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100hp 6MT: 279.937 TL
- Yeni 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 304.124 TL
- Yeni 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack: 313.124 TL
- Yeni 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 328.312 TL
- Yeni 2008 GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 345.187 T
2020 model Peugeot 301 ÖTV sonrası fiyat listesi
- 301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp: 167.900 TL
- 301 ALLURE 1.5 BlueHDi 100 hp: 169.900 TL
2020 model Peugeot 308 ÖTV sonrası fiyat listesi
Benzin
- 308 STYLE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik: 221.786 TL
- 308 ALLURE DYNAMIC 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Tam Otomatik: 291.240 TL
Dizel
- 308 STYLE 1.5 BlueHDi 130 hp EAT6 Tam Otomatik: 285.562 TL
2020 model Peugeot 508 ÖTV sonrası fiyat listesi
Benzin
- 508 PRIME 1.6 PureTech 180 EAT8: 375.562 TL
- 508 GT-LINE 1.6 PureTech 180hp EAT8: 448.687 TL
- 508 GT 1.6 PureTech 225hp EAT8: 482.437 TL
Dizel
- 508 PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 375.562 TL
- 508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 420.562 TL
- 508 GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 448.687 TL
2020 model Peugeot 3008 ÖTV sonrası fiyat listesi
Benzin
- 3008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Tam Otomatik Prime Edition: 369.315 TL
- 3008 ACTIVE 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik Prime Edition: 376.012 TL
- 3008 ALLURE DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp EAT8 Tam Otomatik: 380.565 TL
- 3008 ALLURE SELECTION 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik: 404.249 TL
- 3008 GT-LINE DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp EAT8 Tam Otomatik: 405.428 TL
- 3008 GT-LINE 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik: 417.749 TL
Dizel
- 3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik Sport Pack: 361.274 TL
- 3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik Sky Pack: 370.387 TL
- 3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik Prime Edition: 376.012 TL
- 3008 ALLURE SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik: 408.749 TL
- 3008 GT-LINE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik: 422.249 TL
- 3008 GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik: 422.249 TL
2020 model Peugeot 5008 ÖTV sonrası fiyat listesi
Benzin
5008 GT-LINE 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik: 460.949 TL
Dizel
5008 ALLURE SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik: 446.324 TL
5008 GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik: 460.949 TL
ÖTV DÜZENLEMESİ SONRASI YENİ ORANLAR!
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV oranları şu şekilde değiştirildi.
- 1600 cm3 silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL'ye kadar olan araçlarda yüzde 45 ÖTV,
- 1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL-130.000 TL arası araçlarda yüzde 50 ÖTV,
- 1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 130.000 TL üzeri olan araçlarda yüzde 80 ÖTV uygulanacak.
- 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL'ye kadar olan araçlarda %130 ÖTV,
- 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL üzeri olan araçlarda %150 ÖTV,
- 2000 cm3 üstü silindir hacmi olan ve matrah sınırı olmayan araçlarda %220 ÖTV alınacaktır.