İntibak Nedir?

Memur emeklilerin intibak talebi bulunuyor. Memur-Sen tarafından hükümete talepler bildiriliyor. Aynı ünvanlı kadroya veya göreve sahip olan emeklilerin kurum farklılıkları sebebiyle emekli maaşı farkının giderilmesi hedeflenmektedir. Düşük maaş alanlara aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilmesi talep ediliyor. Eğer, bu talep hayata geçirilirse aynı görevden memur emeklileri kurum kaynaklı maaş farkı kalmayacak ve emeklilerin hepsini yüksek maaşa sahip olacak.

İntibak ve Diğer Talepler...

Emekliler hükümete ve muhalefete yıllardır taleplerini belirtiyorlar. Bu taleplerin çözüme ulaştırılmasını sağlayacak mı merak ediliyor. İşte o talepler ve detayları…

Emekliler memurlar gibi aile yardımı almalı talebi,

Emekli kamu görevlileri için toplu taşımanın ücretsiz olması talebi

Aynı unvanlı kadroda çalışmış ve bu görevden emekli olmuş olanlara kurum kaynaklı emekli farkının giderilmesi amacıyla düşük maaş sahiplerine intibak ilave ödemesi gerçekleştirilmesi talebi

Kurum ve kuruluşlarca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden en az % 50 indirimle yararlanılsın talebi

Emekli aylığı bağlanabilmek için gerekli koşullar da yaş koşulu dışında sağlayanlar ve kendi isteği ile görevden ayrılanlar genel sağlık sigortasından faydalanma devam etsin talebi yer alıyor.

Tüm bu konulara ilişkin TÜED Genel Başkanı geçtiğimiz aylarda açıklama yapmış ve intibak zammı beklentisini ifade etmişti. 2000 yılı öncesi emeklilerden yapıldığı gibi 2000 yılından sonra emekli olanların da aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilmesini tekrarladı.2000 yılı sonrasında emekli olanlara yıllardır belirttikleri talepleri anımsatan Başkan intibak zammını bugünlerde kesinlikle uygulanmasını istiyoruz dedi.