Asgari ücret ile çalışanların maaşları yılda bir defa yükseliyor. Her yıl Aralık ayında işverenler, işçi sendikası ve hükümet tarafından gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında maaş oranı belirleniyor. Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu. Öte yandan asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi için Eylül ayından sonra vergi dilimi bir üst sınırdan kesilecek. Eylül ayı itibariyle değişecek yeni maaş hesaplama formülüyle asgari ücretli vatandaşlar yüzde 15 gelir vergisi diliminden yüzde 20 gelir vergisi dilimine giriyorlar. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ARTACAK?
Asgari ücret ile çalışanların maaşları yılda bir defa yükseliyor. Her yıl Aralık ayında işverenler, işçi sendikası ve hükümet tarafından gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında maaş oranı belirleniyor. Bu maaş zam oranı ise Ocak ayından itibaren uygulamaya giriyor. Asgari ücretle çalışanlar bundan sonraki dönemde ilk zamlı maaşlarını Ocak ayında alacaklar.
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?
İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilecek.
ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILMASI İÇİN SUNULAN TEKLİF!
"4857 sayılı Kanunun 39uncu maddesinde yer alan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği asgari ücret karşılığında çalışan işçilerin ücretleri"MADDE 2: Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3: Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.
2020 AGİ NE KADAR OLDU?
Bekar 220,62 TL Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL Evli, eşi çalışan 220,62 TL Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 75 LİRA OLARAK UYGULANIYOR
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş,evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan)
1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş,evli (eşi çalışmayan)
2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş,evli (eşi çalışmayan)
3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."Öte yandan, halihazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.
GELİR VERGİSİ ÖDEME ORANI ARTTI KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Asgari ücretli çalışanlar için vergi dilimi değişikliği Eylül ayından itibaren geçerli olacak. Eylül ayı bordrosunda kazancın bir kısmı yüzde 15'den, bir kısmı yüzde 20'den vergilenecek. Yılın kalan son üç ayında ise tüm kazancı yüzde 20'den (daha yüksek orandan) vergilenecek.
Vergi Artışı Net Asgari Ücrette Düşüşe Neden Olur Ancak Devlet Maaşların Aynı Kalmasını Sağlıyor
Vergi dilimi değişikliği nedeniyle şuan 2 bin 324 TL olarak ödenen net asgari ücrette kesinti olması gerekiyordu. Ancak devlet bu kesintilere müdahale ediyor ve asgari ücretlilerin maaşlarının aynı kalmasını sağlıyor.
Asgari ücretle çalışanların ödemiş oldukları vergi yılın ilk 8 ayı 375 TL olurken bundan sonraki dönem için 400 TL'ye yükselecek. Asgari ücretlinin son üç ay bordrosunda ise 500,31 lira gelir vergisi kesintisi yapılacak. Ancak her durumda asgari ücretlinin net maaşı 2 bin 324 liranın altına düşmeyecek.