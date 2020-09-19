GELİR VERGİSİ ÖDEME ORANI ARTTI KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Asgari ücretli çalışanlar için vergi dilimi değişikliği Eylül ayından itibaren geçerli olacak. Eylül ayı bordrosunda kazancın bir kısmı yüzde 15'den, bir kısmı yüzde 20'den vergilenecek. Yılın kalan son üç ayında ise tüm kazancı yüzde 20'den (daha yüksek orandan) vergilenecek.

Vergi Artışı Net Asgari Ücrette Düşüşe Neden Olur Ancak Devlet Maaşların Aynı Kalmasını Sağlıyor

Vergi dilimi değişikliği nedeniyle şuan 2 bin 324 TL olarak ödenen net asgari ücrette kesinti olması gerekiyordu. Ancak devlet bu kesintilere müdahale ediyor ve asgari ücretlilerin maaşlarının aynı kalmasını sağlıyor.

Asgari ücretle çalışanların ödemiş oldukları vergi yılın ilk 8 ayı 375 TL olurken bundan sonraki dönem için 400 TL'ye yükselecek. Asgari ücretlinin son üç ay bordrosunda ise 500,31 lira gelir vergisi kesintisi yapılacak. Ancak her durumda asgari ücretlinin net maaşı 2 bin 324 liranın altına düşmeyecek.