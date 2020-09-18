KAYMAKAMLIKLARDAN YARDIMLAR

Kaymakamlık yardımları, maddi olarak ihtiyacı bulunan gerçek ihtiyaç sahibi ailelere verilmektedir. Kaymakamlıklar tarafından gıda, giyim, eğitim, sağlık ve yakacak gibi desteklerin yanı sıra nakit para yardımı da yapılabilmektedir. Bu yardımlar için birçok katı şart da aranıyor. Kaymakamlık yardımından yararlanacak ailenin üzerine taşınmaz mülk olmaması ve gelir durumunun hayli düşük olması aranıyor.

Kaymakamlıklara nazaran Valilikler ve Belediyeler daha geniş ölçüde sosyal yardımlarını ulaştırabilmektedir. Bunun yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sosyal yardımlar artarak ödeniyor. Başvurular E-devlet ve telefon üzerinden yapılabiliyor.