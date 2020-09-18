Merkez Bankası dolar tahmini belli oldu. Yıl sonu dolar ne kadar olacak? TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 59 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. Yayımlanan ankete göre Merkez Bankası dolar tahmini belli oldu. İşte, Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini!
MERKEZ BANKASI DOLAR TAHMİNİ NE KADAR?
Ağustos'ta yüzde 0,92 olan Eylül ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,07 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,82'den yüzde 11,46'ya çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,70'ten yüzde 10,15'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,58'den yüzde 8,86'ya yükseldi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,3428'den 7,5990'a, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 7,6751'den 7,9372'ye çıktı.
Bir önceki anket döneminde 17,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 22,8 milyar dolar oldu. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 20,7 milyar dolardan 20,2 milyar dolara indi.
Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2020 büyüme beklentisi yüzde eksi 1,6'dan yüzde eksi 1,5'e çıkarken, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indi.
Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde yüzde 9,43'ten yüzde 10,58'e çıktı.
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,62 ve yüzde 9,38 olarak kayıtlara geçti.
HAFTAYA GÖZLER MERKEZ'DE
Piyasalarda önümüzdeki hafta açıklanacak Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi bankanın sıkılaştırma adımları izleniyor.
Politika faizini yüzde 24'ten yüzde 8,25'e kadar düşüren Merkez Bankası son iki toplantısında ise faizleri sabit tuttu. Önümüzdeki hafta Merkez'in faiz kararı piyasalarda en önemli gündem maddesi olacak.
Merkez Bankası sıkılaştırma adımları ile bir süre yüzde 10,15 seviyesinde yatay seyreden ortalama fonlama maliyetini yaklaşık 25 baz puan artırarak yüzde 10,4'ün üzerine taşıdı.