Merkez Bankası dolar tahmini belli oldu. Yıl sonu dolar ne kadar olacak? TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 59 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. Yayımlanan ankete göre Merkez Bankası dolar tahmini belli oldu. İşte, Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini!

MERKEZ BANKASI DOLAR TAHMİNİ NE KADAR?

Ağustos'ta yüzde 0,92 olan Eylül ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,07 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,82'den yüzde 11,46'ya çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,70'ten yüzde 10,15'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,58'den yüzde 8,86'ya yükseldi.