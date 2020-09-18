AYLIK ÖDENEN ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardım ödemesi yapılan vatandaşlara Elektrik Tüketim Desteği de verilmektedir. Bu sosyal yardımı almak için herhangi bir başvuru yapılmamaktadır. İhtiyaç sahibi aileler için ödenen bu sosyal yardımdan faydalanacak vatandaşların listeleri her ay Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenip açıklanmaktadır. Bu sosyal yardımı almaya hak kazanan vatandaşlar kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri gerekmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre Elektrik Tüketim Desteği kapsamında 1-2 kişilik ailelere aylık 75 kWh, 3 kişilik ailelere aylık 100 kWh, 4 kişilik ailelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik ailelere ise aylık 150 kWh karşılığı nakit ödeme yapılmaktadır.