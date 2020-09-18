KİRACILARA 2 BİN 300 TL TAŞINMA DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILIYOR!

Kentsel dönüşümde evini boşaltan ve taşınan kiracılara ise taşınma desteği adı altında devlet tarafından illere göre belirlenmekle beraber en düşük bin 430 TL ve en yüksek 2 bin 350 liralık taşınma yardımı desteği ödemesi yapılmaktadır.

Taşınma desteği almak için başvuru yapılan kişinin evinin kentsel dönüşüm kapsamı altında riskli yapı olması nedeni ile yıkılması zorunluluğu bulunmaktadır.